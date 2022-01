La nouvelle bande-annonce du documentaire de Janet Jackson sort avant la première du 28 janvier

Légende de la pop et du R&B Janet Jackson devrait partager des détails intimes encore inédits sur sa vie personnelle plus tard ce mois-ci lors de la première de son nouveau documentaire Janet sur Lifetime.

Samedi, A&E et Lifetime ont dévoilé une nouvelle bande-annonce de trois minutes de l’épisode un des docuseries en deux parties, qui devrait commencer à être diffusée le 28 janvier.

Janet et son frère Randy Jackson exécutif a produit le film de quatre heures, qui a été tourné au cours des cinq dernières années, selon Rolling Stone.

La dernière bande-annonce du film montre les faits saillants de la vie et de la carrière de Janet – d’elle et de ses humbles débuts à Gary, Indiana, à ses sentiments pour son défunt frère légendaire, Michael Jackson, et la mort en 2018 de son père Joseph.

« Jusqu’à présent, vous avez été très discret sur votre vie personnelle. Pourquoi vouliez-vous faire ce documentaire ? un intervieweur demande à Janet pendant la bande-annonce.

« C’est juste quelque chose qui doit être fait », répond Jackson.

Une scène du nouveau documentaire d’A&E et de Lifetime sur Janet Jackson « Janet ». (Crédit : à vie)

D’autres célébrités, y compris Whoopi Goldberg, Mariah Carey, Roi Régina, Ciara, Janelle monae, Tyler Perry, Missy Elliott, et Paula Abdel – qui ont été témoins et influencés par la carrière légendaire de Janet, pesez sur sa vie et ses réalisations dans la bande-annonce.

Teyana Taylor et Samuel L. Jackson partagent également leurs sentiments dans le film.

« Elle est une grande partie de l’image qui est sortie aujourd’hui », a déclaré Monae à un intervieweur dans le clip.

Le film raconte également l’histoire peu connue de ce que c’était que pour Janet de grandir avec ses célèbres frères Jackson 5, dont l’enfance parfois abusive a sans doute reçu plus d’attention du public que celle de leur sœur tout aussi célèbre.

« Il y avait des moments où je ne comprenais tout simplement pas où je m’intégrais réellement », dit Janet pendant le clip. « Mon père était très strict. Il était responsable de ma vie, de ma carrière. Mon père a dit : ‘Tu vas chanter.’ »

Janet Jackson et Randy Jackson rendent visite à sa famille à Gary, dans l’Indiana, dans une scène du nouveau documentaire d’A&E et Lifetime sur Janet Jackson, « Janet ». (Crédit : à vie)

Janet révèle dans la bande-annonce que ses relations fraternelles les plus proches étaient avec ses frères Randy et Michel. La bande-annonce promet également des images inédites de la vie privée de la pop star.

Un clip montre Janet en train de préparer une bouteille, vraisemblablement pour son fils Eissa Al Mana à qui elle a donné naissance en 2017.

Les romances tumultueuses de la chanteuse avec ses ex-maris James DeBarge et Wissam Al Mana sont également abordés avec sa performance notoire à la mi-temps du Super Bowl XXXVIII avec Justin Timberlake en 2004.

« Ils vous construisent et puis une fois que vous y êtes, ils sont si rapides à vous démolir », dit la chanteuse de Control en tant qu’images et gros titres sur son « dysfonctionnement de la garde-robe » avec Timberlake clignote sur l’écran.

Le montage est immédiatement suivi d’une vidéo de Randy l’informant que l’équipe de Timberlake l’a invitée à se produire à nouveau avec lui au Super Bowl LII en 2018.

L’expression de Janet reste stoïque dans la bande-annonce, alors qu’elle contemplait la demande pendant le clip.

La première du film, réalisé par Ben Hirsch, aura lieu près de 40 ans après que le premier album de Janet en 1982 a lancé sa carrière historique.

