La nouvelle bande-annonce du jeu mobile semble similaire à FFXIV: Shadowbringers

De nombreuses scènes de la bande-annonce de Doula Continent : Soul Master Duel semblent similaires aux séquences de Final Fantasy 14 : Shadowbringers.Capture d’écran : UWU UwU | Youtube

Le dernier jeu mobile Doula Continent, Doula Continent: Soul Master Duel, est populaire en Chine. Il y a une grosse poussée de relations publiques, et Jackie Chan joue même dans une bande-annonce en direct qui prétend que Soul Master Duel est “exactement le même que l’animation”. Mais savez-vous ce qui semble également similaire?

Via l’analyste Daniel Ahmad, vous pouvez voir la bande-annonce de Square Enix pour Final Fantasy 14: Shadowbringers à gauche et la bande-annonce de 37 Interactive pour Doula Continent: Soul Master Duel à droite.

Comme le rapporte 4Gamers, ces similitudes n’ont pas été perdues pour les joueurs en ligne en Chine.

Final Fantasy 14 : Shadowbringers est sorti en juillet 2019, tandis que Doula Continent : Soul Master Duel est sorti cette année en Chine. (Actuellement, ce jeu n’a pas encore de support en anglais. Sa page TapTap, cependant, est remplie de demandes pour une version en anglais.)

Bien qu’il existe des similitudes évidentes dans les plans et la mise en scène, il est difficile de sous-estimer l’influence de Square Enix dans le genre RPG fantastique, à la fois au Japon et à l’international. Les fabricants de jeux empruntent beaucoup à Square Enix, mais publient-ils des bandes-annonces avec des séquences et des plans similaires ? Non, pas vraiment.

Cependant, dans les films, il n’est pas rare que les cinéastes empruntent des plans et même des séquences entières, écrivant leurs actions comme des hommages. Quentin Tarantino a fait carrière dans ce domaine, en commençant par transformer le film de Hong Kong City on Fire en Reservoir Dogs. Avec Soul Master Duel, ces similitudes semblent peu susceptibles d’être des coïncidences, alors peut-être qu’elles sont des signes de respect. Ou, cela pourrait être tout autre chose.

Plus tôt cette année, par exemple, la série chinoise en direct Douluo Continent, une adaptation du roman fantastique, a été critiquée pour avoir enlevé six plans de la série télévisée britannique His Dark Materials. Au total, c’était 15 secondes de séquences. Selon Global Times, la société de production visuelle de l’émission s’est excusée en écrivant : « Nous sommes vraiment désolés pour l’erreur de notre société et l’influence négative causée au public… Nous prendrons cela comme une leçon et renforcerons la sensibilisation de notre personnel aux droits d’auteur. La société de production a également promis que “tous les plans similaires seront rapidement modifiés et remplacés du jour au lendemain”.