La nouvelle bande-annonce d’Uncharted met en lumière la relation entre Nathan et Sully

Sony Pictures Entertainment a publié une nouvelle bande-annonce pour Uncharted, qui fera ses débuts dans les salles de cinéma le 18 février.

Par rapport à la bande-annonce précédente publiée en octobre, celle-ci présente la chimie des personnages principaux entre Tom Holland en tant que Nathan Drake et Mark Wahlberg en tant que Sully. Il y a encore beaucoup d’action et un fort sens de l’aventure dans le clip, mais cette fois aussi beaucoup plus d’échanges verbaux et plaisants entre les personnages principaux – l’un des traits caractéristiques de la franchise de jeux vidéo d’origine. Découvrez la nouvelle bande-annonce ci-dessous.

Uncharted est réalisé par Ruben Fleischer (Zombieland) et co-écrit par Rafe Judkins (Wheel of Time) et le duo de scénaristes Art Marcum et Matt Holloway (Iron Man, Punisher: War Zone). En plus de Holland et Wahlberg, il met en vedette Sophia Ali, Tati Gabrielle et Antonio Banderas. Sony travaille sur le film depuis plus d’une décennie, avec de nombreux scénaristes, réalisateurs et acteurs différents qui se sont joints à nous et ont abandonné au fil des ans. Sony a également récemment publié une nouvelle affiche pour le prochain film Uncharted.

Dans une récente interview, Holland a déclaré que le tournage intensément physique d’Uncharted l’avait « cassé ». Le dernier film de Holland, Spider-Man: No Way Home, est maintenant en salles et a pris un bon départ au box-office.

En ce qui concerne la franchise de jeux, la prochaine version est Uncharted : Legacy of Thieves Collection, qui arrivera sur PlayStation 5 et PC en 2022. Elle comprend des versions mises à jour d’Uncharted 4 et Uncharted : The Lost Legacy.