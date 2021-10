La nouvelle bande-annonce montre tous les personnages que vous attendiez

Amazon Prime Video a publié mercredi une nouvelle bande-annonce pour l’adaptation télévisée de La roue du temps, dévoilant pour la première fois plus de personnages préférés des fans et répondant à certaines des plus grandes questions sur la façon dont la série abordera cette histoire massive. La bande-annonce présente Moiraine (Rosamund Pike) donnant un aperçu de l’histoire et taquinant certains des plus grands changements à apporter à partir du livre. Peut-être plus important encore pour les fans inconditionnels, cela nous donne un premier aperçu de l’Ogier Loial.

La bande-annonce de deux minutes publiée cette semaine commence par Moiraine récitant le serment d’Aes Sedai, avec de superbes photos d’elle et d’autres Aes Sedai exerçant leur pouvoir dans la Tour Blanche. Il encadre également la quête épique pour venir autour de Moiraine et Lan (Daniel Heney), pas autour des jeunes dont ils prendront la tutelle. Ce qui suit sont des clichés incroyables de Trollocs, de paysages, de guerriers, de sorcières et plus encore. Pour les nouveaux fans ou les anciens, il y a ici quelques indices majeurs sur la façon dont l’histoire sera modifiée dans l’adaptation des livres.

Tout d’abord, le langage de Moiraine révèle à plusieurs reprises que le « Dragon Reborn » prophétisé qu’elle recherche n’a pas de sexe établi. Cela a déjà été évoqué dans certains documents promotionnels, mais c’est un sérieux écart par rapport au livre. Dans la bande-annonce, elle dit que « l’un de vous cinq » est le Dragon Reborn, faisant référence à Rand (Josha Stradowski), Egwene (Madeleine Madden), Perrin (Marcus Rutherford), Nynaeve (Zoe Robins) et Mat (Barney Harris). Dans les livres, la prophétie spécifiait que seul un homme pouvait être le Dragon Reborn, donc seuls Rand, Mat et Perrin étaient suspectés.

La bande-annonce montre également Logaine (Alvaro Morte) à la fois dans et hors des chaînes, confirmant que le spectacle atteindra le point où il sera libéré dans l’histoire. Il montre quelques aperçus de l’Aiel – la race guerrière qui devient essentielle plus tard dans la série – et plus de plans que jamais des monstrueux Trollocs en guerre.

En plus de tout cela, la bande-annonce comprend une photo à l’aveuglette de Loial, l’Ogier – une sorte d’elfe géant de la franchise – joué par Hammed Animashaun. La silhouette imposante peut à peine être vue à environ 1 minute et 35 secondes où le casting fait face à un Waygate.

Il reste encore beaucoup de questions à poser avant la première de la série La Roue du temps le vendredi 19 novembre sur Amazon Prime. Pour l’instant, les fans sont occupés à revisiter les romans de l’auteur Robert Jordan. Vous pouvez les trouver aux formats imprimés, numériques et audio partout où les livres sont vendus.