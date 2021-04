La nouvelle bande-annonce sans remords fait ses débuts avant la première d’avril

Amazon Prime Video a publié la bande-annonce finale de sa prochaine adaptation de Tom Clancy est sans remords, mettant en vedette Michael B.Jordan dans le rôle de John Kelly avant les débuts du film sur la plate-forme de streaming le 30 avril. La bande-annonce, qui peut être visionnée ci-dessous, présente de nouvelles images des séquences d’action explosives du film qui mettent en évidence les formidables compétences de Kelly en tant que soldat et qu’il ne recule devant rien pour demander justice pour le meurtre de sa famille.

Ils ont amené la guerre dans sa maison. Maintenant, il va les faire jouer selon ses règles. @ MichaelB4Jordan joue dans #WithoutRemorse, uniquement sur @PrimeVideo le 30 avril. Pic.twitter.com/h9nub4IYGt – Film sans remords (@WithoutRemorse) 6 avril 2021

Initialement prévu pour une sortie en salles, Paramount Pictures a vendu les droits de distribution du film à Amazon Studios à la mi-2020 en raison de la pandémie en cours qui empêche les cinémas de fermer. Le développement du projet a été annoncé pour la première fois en 2018 avec sa suite prévue intitulée arc-en-ciel six, bien qu’il ne soit pas clair si le studio avance ou non avec la suite.

Sans remords voit le chef John Kelly poursuivre une escouade de soldats russes qui ont assassiné sa famille en représailles pour son rôle dans une opération top-secrète et s’associe à un collègue SEAL et un agent obscur de la CIA, bien que sa mission personnelle l’amène à tomber sur une couverture complot menaçant de plonger les États-Unis et la Russie dans une guerre totale. Tiraillé entre l’honneur personnel et la loyauté envers son pays, Kelly doit combattre ses ennemis sans remords s’il espère éviter le désastre et révéler les figures puissantes derrière la conspiration.

Le film est dirigé par Jordan (Panthère noire), qui joue aux côtés de Jamie Bell, Luke Mitchell, Cam Gigandet, Jodie Turner-Smith, Jacob Scipio, Brett Gelman, Jack Kesy, Colman Domingo, Lauren London, Todd Lasance et Guy Pearce.

Réalisé par le célèbre cinéaste Stefano Sollima, Sans remords adapte l’histoire d’origine explosive du héros d’action John Clark, l’un des personnages les plus populaires de l’univers Jack Ryan de l’auteur Tom Clancy. Le film est produit par Jordan, Akiva Goldsman (Transformateurs), Josh Appelbaum et André Nemec.

John Clark est apparu dans un certain nombre de romans de Tom Clancy datant de 1988 Le cardinal et le Kremlin, comme le côté le plus sombre du personnage de Jack Ryan qui travaille principalement dans le domaine et opère généralement par sa propre marque d’éthique personnelle. Le personnage a été joué par Willem Dafoe dans Danger clair et présent, avec Harrison Ford et de Liev Schreiber dans La somme de toutes les peurs avec Ben Affleck.