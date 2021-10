La nouvelle bande-annonce ‘Starfield’ explique son énorme univers

Starfield est le RPG très attendu de Bethesda, et une nouvelle bande-annonce vient de sortir sur sa trame de fond. Oh, et il y a aussi plein de beaux concepts art !

Situé en 2327 et à environ 50 années-lumière au-delà du système solaire terrestre appelé The Settled Systems, le principal conflit de Starfield se concentre autour d’une guerre entre les colonies unies et le collectif Freestar. Les joueurs exploreront cette zone turbulente de la Voie lactée sans, espérons-le, se faire tirer dessus par des mercenaires vicieux, des espaceurs, des pirates et toutes sortes de gens peu recommandables. Pensez à la scène Cantina dans Star Wars : Un nouvel espoir, mais (malheureusement) sans qu’Obi-Wan Kenobi ne vous surveille.

Découvrez par vous-même le teaser complet de Starfield Settled Systems ci-dessous.

Quelques images fixes de l’art conceptuel dans le teaser sont disponibles pour que vous puissiez les consulter ci-dessous.

La nouvelle vidéo de Starfield décrit les « systèmes installés », avec des détails sur les factions et le cadre https://t.co/UP4ZiL7Lwq Comprend beaucoup d’art conceptuel pic.twitter.com/mkIVYLLTc5 – Nibel (@Nibellion) 20 octobre 2021

Starfield est l’une des premières grandes exclusivités Bethesda pour Xbox après que Microsoft a acheté la société l’année dernière. Il sortira le 11 novembre 2022, pour Xbox Series X|S et PC. Oh, et ce sera gratuit pour les abonnés Xbox Game Pass pour démarrer.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

Les jeux vidéo les plus médiatisés qui étaient décevants