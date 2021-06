La nouvelle bande dessinée de Star Wars réunit enfin les fans avec un personnage solo familier

Dans la chronologie de Star Wars, environ 13 ans se sont écoulés entre Solo: A Star Wars Story et les événements de War of the Bounty Hunters. La dernière fois que nous avons vu Qi’ra, elle a accepté de rencontrer Dark Maul, chef du syndicat du crime Crimson Dawn, après la mort de son patron, Dryden Vos. Eh bien, comme le savent les fans de Star Wars Rebels, Maul finit par mourir aux mains d’Obi-Wan Kenobi (pour de vrai cette fois!), Et quelques années plus tard, Qi’ra est maintenant à la tête de Crimson Dawn. Certes, Qi’ra n’est pas nommée dans Star Wars: War of the Bounty Hunters # 1, ni Crimson Dawn n’est mentionné, mais il est tout à fait clair que c’est elle qui s’éloigne de sa ressemblance et de son dialogue.