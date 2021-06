La nouvelle bande dessinée d’Emilia Clarke

in

La menstruation est tellement stigmatisée que l’actrice de Game of Thrones a choisi de lui donner une connotation positive. “(Maya) Elle a tellement honte de ses pouvoirs au début. Elle est mentale. Même aujourd’hui, Si votre tampon tombe de votre sac, c’est embarrassant. Parce que?demande Clarke. “Gonflement, pousse des cheveux, sautes d’humeur, acné, tout. Nous détestons ça quand ça arrive, parler pour moi et pour tous ceux que j’ai rencontrés et qui ont eu leurs règles », dit-elle.

Emilia Clarke le porte également ultra court et elle est superbe même sur le tapis rouge. C’est un look que peu oseraient, mais tout est dans l’attitude ! (Dia Dipasupil / .)

Emilia pense qu’il est temps de normaliser quelque chose que la moitié de la population mondiale vit. La série de bandes dessinées MOM comporte trois parties et dans l’une d’elles, le personnage principal, Maya utilise des “seins gonflés” pour contrecarrer un réseau de trafiquants de personnes.