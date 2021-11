La nouvelle bande dessinée d’Overwatch explore le changement de McCree en Cole Cassidy

Évoluer, c’est lâcher prise sur le passé, Reaper.Capture d’écran : Overwatch / Kotaku

Après avoir changé de nom le mois dernier, Cole Cassidy d’Overwatch a fait ses débuts dans une nouvelle série de bandes dessinées numériques. Le premier numéro d’une série en cinq parties de Dark Horse Comics, intitulée New Blood, voit le cow-boy lutter avec son passé alors qu’il entreprend un voyage pour devenir quelqu’un de différent. C’est d’une profondeur impressionnante, avec Cassidy devenant existentiel à propos de tout cela, et cela m’a laissé les yeux embués.

Pour ceux qui ne sont pas au courant, Cole Cassidy s’appelait auparavant Jesse McCree, du nom du développeur du même nom désormais évincé qui a participé aux rencontres controversées et extrêmement peu professionnelles de «Cosby Suite». L’éditeur Activision Blizzard fait toujours face à plusieurs poursuites concernant sa culture de travail toxique, et le nom du cow-boy d’Overwatch a été un point de friction dans la conversation généralisée. Cela a conduit l’équipe Overwatch à supprimer son surnom et à réorganiser son passé. Cela a également amené Blizzard à s’engager à ne plus jamais nommer les personnages du jeu après de vrais employés.

Overwatch a publié une nouvelle biographie pour le personnage le 22 octobre, le même jour où il a annoncé le changement de nom. Mais New Blood est notre premier regard sur Cole Cassidy dans l’histoire d’Overwatch. Cela le voit explorer non seulement son passé «en tant que mercenaire», mais aussi son avenir en tant que chef d’équipe potentiel.

New Blood commence avec Cassidy qui se parle de «quelque chose d’important à venir», avant de partir pour rencontrer le vétérinaire d’Overwatch et la héros de soutien, Ana Amari, au Caire, en Égypte. Ils se rattrapent autour d’un verre, se souviennent des choses que font de vieux amis. Mais à plusieurs moments de leur conversation, il y a des indices sur la façon dont Cassidy ne veut pas «répéter le passé», avant la dissolution de son équipe Overwatch. Ana commence à fouiller dans ses vies antérieures – le Deadlock Gang, Blackwatch – avant que les deux ne soient plongés dans une fusillade épique contre des soldats indescriptibles, dessinés par l’artiste Irene Koh.

« Malgré votre acte, je pourrais dire que vous vous sentiez piégé par la vie que vous vivriez », dit Ana à Cassidy pendant la fusillade – probablement le pire moment pour examiner la psyché de quelqu’un. « Vous pouvez aussi changer », dit-elle plus tard une fois que les choses se sont calmées à l’extérieur, le conduisant à sa nouvelle cachette. « Vous pourriez profiter de cette opportunité pour faire du bien, constituer votre propre équipe. À vos propres conditions.

« Les vieux jours ont mal tourné », se dit-il. « Mais et si les choses pouvaient être différentes ? »

Ce sont des trucs vraiment puissants. Ce qui nous rend humains, c’est notre capacité à nous adapter et à évoluer, à adopter de nouvelles identités et à nous débarrasser des anciennes, à adopter une nouvelle version de nous-mêmes.

Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas être tenus responsables de nos vies passées. Nous portons avec nous cette histoire compliquée, que nous en soyons fiers ou non. Mais qui nous étions informe qui nous sommes, ce qui nous permet de devenir quelqu’un de nouveau. Sans l’espace pour grandir, l’espace pour réfléchir et réexaminer le passé, nous ne pouvons pas espérer imaginer un nouvel avenir pour nous-mêmes, sans parler du monde.

Cette réinvention est quelque chose que j’ai fait plusieurs fois dans ma vie, quelque chose que je fais encore maintenant alors que j’embrasse une nouvelle version de moi-même à New York, une ville dans laquelle je rêvais de vivre. tout comme un serpent, est nécessaire à la croissance. Et c’est une croissance vitale pour Cassidy de devenir quelqu’un de différent.

Est-ce que je pense que la même chose devrait s’appliquer au vrai McCree ? Je veux dire « non », mais honnêtement, je ne sais pas. Il est incroyablement difficile d’appliquer ces principes lorsque les gens ont franchi des lignes particulières, comment équilibrer un désir de réforme avec un désir de responsabilité. C’est une question que cette bande dessinée rend incontournable.

New Blood de Dark Horse Comics coïncide avec un événement dans le jeu Overwatch qui se déroulera jusqu’au 23 novembre. Surnommé le New Blood Challenge de Cassidy, il vous donne la possibilité de déverrouiller le skin Sandstorm Cassidy, la même tenue qu’il porte dans la bande dessinée. C’est exactement comme vous vous en doutez, avec Cassidy dans un ensemble principalement marron et une écharpe enroulée autour de son cou. Il existe également d’autres récompenses à débloquer pour ceux qui regardent des heures de flux Overwatch Twitch, y compris de jolis sprays d’Ana, Cassidy et Pharah.