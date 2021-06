La nouvelle bande originale du film Sin pour réinterpréter les classiques d’INXS

Le 16 juillet, Petrol/UMe lancera Original Sin – The 7 Sins avec les chansons et la musique de INXS sur la plateforme de streaming Veeps. Original Sin est une histoire d’amour moderne sur une héroïne au cœur brisé et son voyage à travers les sept péchés et la quête vers la vertu de l’espoir. La musique du légendaire groupe de rock mondial INXS accompagne parfaitement le film et, finalement, la jeune héroïne trouve le véritable amour pendant que le monde guérit avec elle. A partir d’aujourd’hui, les fans peuvent acheter des billets à la projection de Original Sin sur Veeps.

Réalisé par Amy Tinkham et soutenu par le fondateur de Petrol Records et producteur exécutif Chris “CM” Murphy avant son décès plus tôt cette année, Original Sin est le dernier projet et la dernière passion sur lesquels CM travaillait au cours de ses derniers jours. Le film est vaguement basé sur et inspiré par l’Enfer du célèbre écrivain italien Dante Alighieri et le voyage spirituel à travers les sept péchés du purgatoire – fierté, envie, colère, paresse, cupidité, gourmandise et luxure. Le court-métrage The Original Sin réinvente l’histoire de Dante à travers les yeux de Jane, une héroïne du 21e siècle isolée lors de la récente pandémie, qui continue de chercher l’amour et les moyens de valider son âme.

« J’ai été très honorée d’être invitée par le légendaire Chris Murphy à explorer la narration d’une histoire à travers la musique d’INXS, mais j’ai également été bouleversée par la façon de commencer car il s’agit d’un catalogue tellement emblématique et incroyable », a déclaré Amy Tinkham. «Au lieu de cela, je me suis assis avec la musique pendant de nombreuses semaines et je l’ai laissée me raconter une histoire. C’était une expérience hors du corps en fait parce que cela ressemble plus aux chansons et à l’époque dans laquelle nous vivons, a écrit ce film qu’à tout ce que j’ai consciemment essayé de faire.

Original Sin reflète l’état actuel des choses dans le monde et la quête universelle de reconnexion et de romance. Le court métrage est harmonieusement mêlé à la musique symboliquement poétique des icônes du rock, INXS. L’ensemble du film enchaîne l’épopée des sept péchés au moyen d’une bacchanale de couleurs, de sons, d’images et de mouvements. Le voyage de l’héroïne à travers les sept péchés, pour finalement trouver l’amour les uns avec les autres, et ensemble, leur amour les guérit tous les deux ainsi que le monde qui les entoure. Encadré avec une narration minimale, le court métrage non scénarisé dure près de 26 minutes et est une histoire d’isolement et d’amour, inspirée des chansons et de la musique d’INXS, alors qu’une jeune femme est catapultée à travers les 7 péchés pour trouver le véritable amour et guérir son cœur .

« Nous sommes honorés que notre musique ait inspiré un court métrage aussi beau et innovant. INXS a toujours exploré le mariage de notre musique avec des visuels, et nous accueillons les versions réinventées de nos chansons interprétées par une liste d’artistes mondiaux contemporains et prometteurs. Ces versions de nos chansons accompagnent parfaitement le film », a déclaré Kirk Pengilly d’INXS. « Le fait de savoir qu’Original Sin était le dernier projet passionnant de Chris Murphy le rend encore plus percutant. Nous sommes profondément reconnaissants de pouvoir maintenant partager le court métrage émouvant et stimulant d’Amy avec notre public. Joue le plus fort…”

« La vision artistique d’Amy Tinkham utilisant notre musique dans le film est rafraîchissante et vraiment inspirée, les artistes mondiaux et divers qui ont apporté leur imagination à travers leurs interprétations de nos chansons complètent vraiment le film tout en respectant notre musique originale. C’est un tel honneur d’avoir ces artistes incroyables qui couvrent notre musique !! Je suis touché par leur passion et impressionné par leur talent. A déclaré Tim Farriss d’INXS.

Original Sin met en vedette la célèbre actrice/danseuse Autumn Miller qui est devenue célèbre en tant que sensation de danse dans son rôle dans “Bad Liar” d’Imagine Dragons’ et Trevor Jackson, qui est une véritable triple menace, auteur-compositeur-interprète, producteur et acteur (Superfly , Grown-ish, Crime américain). Miller et Jackson incarnent tous deux l’esprit inflexible de ceux d’entre nous qui recherchent l’amour et la rédemption à une époque pleine de périls personnels et sociaux. Fabrice Calmels, le prodige du ballet qui est entré au Ballet de l’Opéra de Paris à l’âge de 11 ans et qui danse actuellement avec le Joffrey Ballet de Chicago, incarne chacun des péchés dans sa superbe performance en tant qu'”Ange” dans le film.

La bande originale de 13 chansons qui l’accompagne – le tout premier projet spécifique à INXS entre Petrol et UMe, sera également disponible le 16 juillet et comprend une multitude de contenus liés à INXS, y compris des remaniements et des réinterprétations dramatiques de certains des morceaux les plus emblématiques du groupe. , y compris la version avant-gardiste de la chanteuse australienne George Alice sur « Suicide Blonde » et la voix française d’un autre monde de la sensation électropop internationale Loane sur « Mystify ». Parmi les autres faits saillants de la bande originale, citons Michael Hutchence couverture sensuelle à saveur espagnole du classique collaboratif d’Eric Burdon & War de 1970 “Spill The Wine,» La rumination rapide de Tricky sur « Mediate », la voix sensuelle de la Suédoise Ida Redig sur « Taste It » et « Kill The Pain » et le très personnel « Need You Tonight » de Trevor Jackson. Le producteur exécutif de musique Petrol – INXS, lauréat d’un Grammy Award, Giles Martin a collaboré avec Tinkham pour développer le concept original.

L’ingénieur du son primé aux Oscars Chris Jenkins a mixé l’audio 5.1 repensé pour la bande originale.

Original Sin – The Seven Sins comprend les morceaux suivants :

“Drum Opera” – interprété par Jon Farriss (INXS)

“Let it Ride” – réalisé par INXS

“Kill The Pain2 – interprété par Ida Redig

“Never Tear Us Apart” – interprété par Global Network & Sophia Amato

“Mediate” – interprété par Tricky & INXS

“Suicide Blonde” – interprété par George Alice

“Mystify” – réalisé par Loane & INXS

“Ce dont vous avez besoin” – interprété par Wyatt Stromer & Eric Stromer

« Spill The Wine » – interprété par Michael Hutchence

“Taste It” – interprété par Ida Redig

“Ne changez pas” – interprété par Vimala

“Besoin de toi ce soir” – interprété par Trevor Jackson & Wyatt Stromer

“Nouvelle sensation” – interprété par Alterboy