La nouvelle barre de son Dolby Atmos de Sony est un meilleur compagnon pour la Xbox Series X que la PS5

Plus tôt cette semaine, Sony a annoncé qu’il remplacerait sa barre de son HT-ST5000 de longue date par un nouveau modèle, le Sony HT-A7000.

La dernière barre de son phare de Sony vous coûtera 1 299 $ / 1 699 AU $ (environ 950 £), mais il s’agit d’un système 7.1.2 avec des haut-parleurs intégrés pour Dolby Atmos, un passthrough HDMI 2.1 complet pour la prise en charge 4K/120 Hz et Dolby Vision HDR.

C’est une liste fantastique – et une, pourrait-on dire – qui en fait la barre de son parfaite pour la Xbox Series X. C’est parce que la console de Microsoft est la seule actuellement à prendre en charge Dolby Vision HDR et Dolby Atmos.

Absent de la liste des fonctionnalités prises en charge ? Le format audio spatial propriétaire de la PS5, Tempest Audio, qui n’est pas encore apparu dans aucun équipement audio en dehors du casque Sony Pulse PS5. Vous pouvez probablement voir où cela va…

Où est la prise en charge de Tempest Audio ?

Dans une interview avec TechRadar, Sony a déclaré qu’il avait conçu la barre de son en pensant à la PS5 – le passthrough 4K/120Hz est également idéal pour sa console et il peut même s’ajuster en fonction de l’acoustique de votre pièce.

En plus de cela, la barre de son prend en charge 360 ​​Reality Audio, l’autre format audio spatial de Sony, et fonctionne avec Amazon Alexa, Google Assistant, Chromecast, Spotify Connect et Apple AirPlay 2.

Mais la question de savoir où le support de Tempest Audio s’est posée dans l’interview. La réponse de Sony ? Pas de commentaire, du moins pour le moment.

Il est important de se rappeler ici que Sony est une énorme marque avec plusieurs divisions, l’une étant Sony Electronics, la société qui fabrique des écouteurs et des téléviseurs, et une autre étant Sony Interactive Entertainment qui travaille sur la PS5 et publie des jeux vidéo.

Lorsque Sony a parlé pour la première fois de Tempest Audio, il a déclaré qu’il fonctionnerait sur tous les systèmes audio, des haut-parleurs intégrés de votre téléviseur aux écouteurs, des barres de son aux systèmes stéréo, mais a déclaré que cette fonctionnalité ne serait disponible qu’après le lancement de l’année dernière.

Jusqu’à présent, nous n’avons vu qu’un seul produit avec une prise en charge appropriée de Tempest Audio – et c’est la PS5 Pulse 3D qui a été « optimisée » pour l’audio 3D. Aucun autre produit n’a encore reçu cette certification, mais on pourrait espérer qu’il arrivera aux barres de son Sony – certaines des meilleures barres de son du marché – avant d’aller ailleurs.

Mélanger et assortir votre configuration de divertissement à domicile

S’il y a un bon côté de l’accessoire compatible Xbox par inadvertance de Sony, c’est que Sony Electronics ne se soucierait même pas que vous utilisiez ses barres de son avec Xbox.

Cela se produit tout le temps dans le monde du divertissement à domicile où vous achetez un téléviseur de Samsung ou LG, l’associez à une barre de son de Sony ou de Sonos et le connectez à un commutateur Nintendo, Xbox One ou PS4. Fondamentalement, nous avons tous des systèmes assortis et cela fonctionne bien pour toutes les personnes impliquées.

Tant que tout le système fonctionne, tout le monde est content et il n’est pas nécessaire d’avoir une fidélité à la marque envers un fabricant. Maintenant, cela ne permet pas à Sony de créer une barre de son compatible Tempest Audio – car cela doit certainement figurer sur sa feuille de route – mais jusque-là, nous sommes heureux de pouvoir coupler l’A7000 avec notre Xbox Series X pour son potentiel maximal.