La nouvelle bascule du mode macro iOS 15.2 de l’iPhone 13 Pro est excellente car cela signifie qu’Apple écoute

La nouvelle selon laquelle iOS 15.2 est sur le point de basculer en mode macro pour les appareils iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max est la bienvenue, mais pas pour les raisons que vous pourriez penser.

Eh bien, pas seulement pour les raisons auxquelles vous pensez.

Lorsque Apple a ajouté le mode macro aux deux modèles haut de gamme d’iPhone 13, il a configuré les choses pour passer automatiquement en mode macro lorsque iOS a décidé que c’était ce que les utilisateurs voulaient. Le problème est qu’iOS ne sait pas toujours ce qui est le mieux, ce qui amène certains à trouver que le mode macro était activé alors qu’ils ne le voulaient pas. Apple a ajouté une bascule pour désactiver cette commutation automatique avec iOS 15.1, mais avec iOS 15.2 beta 2, nous avons maintenant un bouton dans l’application appareil photo qui active et désactive le mode macro à la volée. Et c’est glorieux.

iOS 15.2 ajoute enfin une bascule manuelle pour le mode Macro, directement depuis l’appareil photo ! pic.twitter.com/w3ef3xdCsJ – (@DylanMcD8) 12 novembre 2021

Mais aussi bonne que soit cette nouvelle et aussi merveilleuse que ce bouton sera lorsque iOS 15.2 sera disponible dans le monde, ce n’est pas pourquoi je suis si heureux qu’il soit ici. Je suis content car cela signifie qu’Apple est à l’écoute, et ce n’est pas non plus la première indication de cela.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Depuis la mise en vente de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max, les gens réclament un bouton comme le sien. C’est aussi quelque chose que les gens ont mentionné dans les premières critiques. Pour une raison quelconque, Apple n’a pas pensé à nous donner un mode macro à bascule – mais quelqu’un a entendu que c’était ce que nous voulions, et avec iOS 15.2, ils nous le donnent. C’est le progrès.

C’est un progrès car Apple n’a pas toujours été très bon à l’écoute.

Les gens ont passé des années à se plaindre que les ordinateurs portables d’Apple ne disposaient pas des ports et des emplacements dont ils avaient besoin, en particulier à l’extrémité « Pro » du spectre. Apple a finalement écouté et nous avons maintenant le meilleur Mac qu’Apple ait produit depuis très, très longtemps : le nouveau MacBook Pro.

Nous avons même déjà vu cette volonté d’écouter avec la gamme iPhone 13 auparavant. Les gens voulaient des iPhones plus épais et plus lourds avec des batteries plus grosses à l’intérieur. C’est ce que nous avons. Et ils sont merveilleux !

Le nouveau penchant d’Apple à prêter attention aux commentaires m’amène à me demander ce que nous verrons changer ensuite. Nous avons déjà des ports sur le MacBook Pro et MagSafe est de retour. Que doit-on demander ensuite ?

Un USB-C pousse-t-il les choses un peu trop loin ?