La nouvelle base Aston Martin à Silverstone « prend forme » en vidéo accélérée

La nouvelle base d’Aston Martin commence à « prendre forme » dans une nouvelle vidéo en accéléré publiée par l’équipe sur les réseaux sociaux.

L’équipe de Silverstone, sous ses différents surnoms au fil des ans, est devenue réputée comme l’équipe « outsider » de la Formule 1, réalisant souvent des performances supérieures aux attentes perçues avec l’un des plus petits budgets et des structures de personnel en place sur la grille.

La campagne 2021 a peut-être été largement oubliée au cours de la première année de transition de Racing Point à Aston Martin, mais, avec le soutien financier substantiel du propriétaire Lawrence Stroll, il reste encore beaucoup d’optimisme au sein de l’équipe alors qu’elle cherche à concourir à l’extrémité pointue du champ.

Un nouveau campus de trois bâtiments, doté d’un simulateur et d’une soufflerie, constituera le nouveau cœur battant de l’opération Aston Martin et coûtera entre 150 et 200 millions de livres sterling, le bâtiment principal devant être achevé en soit fin 2022, soit début 2023.

Le campus de 400 000 pieds carrés commence à prendre vie maintenant, comme le montre un article taquin d’Aston Martin sur les réseaux sociaux.

Notre nouvelle maison prend forme. Un campus dédié à la technologie de pointe. Une célébration de qui nous sommes. Le voyage continue, côte à côte avec @Cognizant. pic.twitter.com/KfJbo3BPnM – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 6 janvier 2022

« C’est un investissement important », a déclaré Stroll en septembre 2021.

« Cela montre ma confiance en l’équipe, confirme mon ambition et confirme ma confiance en la F1.

« [With] l’usine actuelle, [it] aurait été difficile.

« Nous ajoutons des bureaux temporaires pour héberger la main-d’œuvre en croissance constante que nous avons. La communication n’est pas la meilleure car tout le monde est situé dans différentes parties de l’usine.

« L’amélioration des communications et de la recherche, du développement et de la conception était une nécessité. Nous ne pouvions pas continuer à croître jusqu’à l’effectif que je souhaite atteindre avec les locaux existants. Pas possible. Arrêt complet. »

En ce qui concerne les changements structurels, Aston Martin nommera un nouveau directeur d’équipe en amont de la saison 2022 suite au départ d’Otmar Szafnauer, qui a été confirmé le 5 janvier.

Szafnauer a été fortement lié à un déménagement chez Alpine et a refusé l’opportunité de nier catégoriquement les rumeurs lorsqu’il a été interrogé à ce sujet dans les dernières étapes de la campagne 2021.