La nouvelle bassiste de Whitesnake, Tanya O’callaghan, dit qu’elle n’a pas obtenu le concert parce qu’elle est une femme : « J’ai prouvé ma valeur »

Tanya O’Callaghan dit qu’elle a fait ses preuves avant d’être choisie comme nouveau bassiste de SERPENT BLANC.

Le mois dernier, Tanya a officiellement rejoint David Coverdale-tenue frontale en remplacement du bassiste de longue date Michel Devin dont le départ a été révélé quelques jours plus tôt.

Lorsqu’on lui a demandé dans une nouvelle interview avec For Bass Players Only ce que cela signifie pour elle d’être la première musicienne à devenir membre de SERPENT BLANC, Tanya dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je pense qu’heureusement, il y a beaucoup plus de joueuses éminentes en général à travers la musique ces jours-ci, ce qui est génial. De toute évidence, il n’y en a pas encore assez. Pour moi, il s’agit toujours de normaliser. Je ne veux pas que ce soit son propre piédestal ou homme contre femme ou entièrement féminin, je veux vraiment juste que ce soit normal. à, ‘Oh mon Dieu ! C’est une joueuse.’ Et vous vous dites : « C’est un bassiste ». [Laughs]

« Vous obtenez le poste sur votre propre mérite; vous ne l’obtenez pas parce que vous êtes une femme », a-t-elle poursuivi. « C’est comme, ‘Oh, c’est plutôt cool. Il se trouve qu’elle est aussi une femme.’ Mais j’ai une sacrée carrière derrière moi, j’ai fait mes preuves.

« Immédiatement après la SERPENT BLANC annonce, ma boîte de réception vient d’exploser avec des parents disant: « Oh mon Dieu. J’ai hâte d’amener ma fille au concert et de lui montrer qu’elle peut faire n’importe quoi ou quoi que ce soit, et je pense que c’est incroyable et adorable », O’Callaghan ajoutée. « Mais je pense qu’à la fin de la journée pour moi, tout se résume à simplement la normaliser – ne pas en faire un gros problème. Parce que les gens ont tendance à vouloir se concentrer sur : » Qu’est-ce que ça fait d’être une femme bassiste?’ C’est à peu près la même chose qu’un bassiste masculin. [Laughs] »

Lorsque O’Callaghans’ajoute à SERPENT BLANC a été annoncé pour la première fois le 23 novembre Coverdale a déclaré dans un communiqué: « Eh bien, eh bien, eh bien… mesdames et messieurs… garçons et filles… nous sommes très fiers d’annoncer et de vous présenter à tous notre nouveau serpent… ou devrais-je dire… serpent !!! SERPENT BLANC chorale bienvenue à la tornade irlandaise!!! Un derviche tourneur d’interprète qui, selon nous, apportera une musicalité fraîche, nouvelle et excitante et une énergie bienvenue au groupe, à la fois en studio et sur scène… La voici… Irlandaise née et élevée… la seule et unique… Tanya O’Callaghan!!!

« Pour quelque raison que ce soit, SERPENT BLANC n’a jamais présenté de musicienne dans le groupe auparavant… Bad boys!!!…Mais quand nous avons vu Tanya jouer avec notre ami Steven Adler‘s band au M3 festival en 2019 & nous avons tous été bluffés… Une performeuse électrisante… Quand SERPENT BLANC & Michel Devin ont décidé de se séparer, Tanya était la première personne à qui nous avons tendu la main et, heureusement, elle a accepté notre invitation à devenir un serpent…

« Nous sommes ravis et ravis d’accueillir Tanya O’Callaghan à SERPENT BLANC!!!

« Laissez la musique parler !!! »

O’Callaghan a également commenté son ajout à SERPENT BLANC dans une publication sur les réseaux sociaux. Elle a écrit: « Je suppose que le serpent est sorti du sac. Quel honneur absolu de rejoindre SERPENT BLANC/David Coverdale pour leur tournée d’adieu mondiale 2022/23.

« Cette petite fille de la ville se pince toujours sur le nombre de légendes avec lesquelles j’ai eu la joie de travailler, de tourner et d’enregistrer au cours des dernières années depuis que j’ai fait le terrifiant saut en solo à travers le Pacifique sans aucune idée de comment tout se déroulerait.

« Ça a été une course folle et juste au moment où je pensais que ça ne pouvait pas aller mieux, qui appelle, seulement putain SERPENT BLANC! Et la meilleure partie, pour entrer dans les chaussures de serpent de mes frères bass Rudy Sarzo, Tony Franklin, Neil Murray et Michel Devin … vous vous moquez de moi .. .quel af#*king honneur au-delà de la croyance !!! Mon cœur explose. »

Coverdale, qui a eu 70 ans en septembre, a récemment confirmé qu’il prévoyait de se retirer des tournées après SERPENT BLANCprochain lot de concerts à travers le monde.

Bien que Coverdale ne fonctionnera plus avec SERPENT BLANC, il prévoit toujours d’écrire et d’enregistrer du nouveau matériel une fois qu’il se sera retiré de la route.

Au début de l’année dernière, SERPENT BLANC a été contraint d’annuler sa tournée américaine avec SAMMY HAGAR & LE CERCLE et GARDE DE NUIT de sorte que Coverdale pourrait subir une intervention chirurgicale pour hernie inguinale bilatérale. Finalement, tous les spectacles ont été annulés en raison de la pandémie de coronavirus.

Coverdale ses deux genoux ont été remplacés par du titane en 2017 après avoir souffert d’arthrite dégénérative. Il a expliqué plus tard qu’il souffrait tellement d’arthrite aux genoux que cela entravait sa capacité à se produire en direct.

SERPENT BLANC était en tournée pour soutenir son dernier album, » Chair & Sang « , qui a été publié en mai 2019 via Frontières Musique Srl.



Je suppose que les serpents sortent du sac ???



Quel honneur absolu de rejoindre Whitesnake/David Coverdale pour leur… Publié par Tanya O Callaghan le mardi 23 novembre 2021