La nouvelle batterie MagSafe d’Apple est géniale, mais Amazon en a une à moitié prix

Apple a publié son nouveau pack de batterie MagSafe plus tôt cette semaine pour la série iPhone 12. C’est tellement cool, mais il y a une chose qui est vraiment spéciale à ce sujet. Cela pourrait très bien être le premier nouveau produit qu’Apple a lancé en une décennie qui n’a pas fui en premier. Félicitations, Apple ! L’appareil lui-même est très cool aussi, bien sûr. Il se fixe à n’importe quel modèle d’iPhone 12 d’Apple à l’aide du système magnétique MagSafe. Enfilez-le chaque fois que vous avez besoin d’une charge rapide, puis retirez-le lorsque vous êtes prêt à partir !

La batterie Apple MagSafe est vraiment cool. Mais il souffre du même problème qui affecte tant d’autres accessoires Apple. Vous l’aurez deviné : cette batterie est très chère. 99 $, c’est beaucoup à dépenser pour n’importe quelle batterie, sans parler d’une capacité de 2920 mAh. Heureusement pour les fans d’Apple, Amazon propose une option similaire, Banque d’alimentation sans fil Anker PowerCore Magnetic 5K, en stock en ce moment pour environ la moitié de ce prix.

Tout comme le nouvel accessoire d’Apple, le Banque d’alimentation sans fil Anker PowerCore Magnetic 5K utilise la technologie MagSafe d’Apple. Cela signifie que vous pouvez le gifler à l’arrière de votre iPhone compatible et qu’il s’accroche à l’aide d’aimants puissants. Les modèles compatibles incluent l’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Avec sa grande capacité de 5000 mAh, vous pourrez recharger n’importe lequel de ces modèles d’iPhone. En plus de cela, il vous restera beaucoup de jus même si vous rechargez complètement votre téléphone à vide.

Une autre différence intéressante entre ce modèle et celui d’Apple est le fait que le PowerCore Magnetic 5K dispose d’un port USB-C. En théorie, vous pouvez utiliser cette banque d’alimentation pour recharger votre iPhone et abandonner complètement votre câble Lightning. Ne serait-il pas agréable de n’avoir plus qu’à utiliser l’USB-C à partir de maintenant ?

À seulement 45,99 $, cette banque d’alimentation sans fil est une valeur énorme par rapport au nouvel accessoire d’Apple. Il est également fabriqué par Anker, dont vous savez sans aucun doute qu’il est le meilleur fabricant d’accessoires de charge. C’est un accessoire de haute qualité qui comprend des fonctionnalités importantes telles que le contrôle avancé de la température et la protection contre les surcharges. Il est également livré avec une garantie de 18 mois. Si vous possédez un téléphone de la série iPhone 12 et que vous ne voulez pas perdre 99 $ sur une alimentation électrique, prenez-en un sur Amazon à la place.

Voici les principaux points à retenir :

La banque d’alimentation sans fil Anker PowerCore Magnetic 5K vous permet d’enclencher et de partir Des aimants puissants fixent la banque d’alimentation à votre smartphone de la série iPhone 12 Fonctionne comme la batterie MagSafe d’Apple pour charger sans fil votre iPhone Compatible avec iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et Le système de sécurité iPhone 12 Pro Max MultiProtect comprend la détection d’objets étrangers, la protection contre les courts-circuits, le contrôle de la température, etc. Comprend un câble USB-C vers USB-C, un guide de bienvenue, une garantie de 18 mois et le service client Anker Anker est le tiers n°1 -Fabricant d’accessoires de charge avec plus de 55 millions de clients

