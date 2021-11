La nouvelle « bête » d’Al-Attiyah pour le Dakar

17/11/2021 à 19:09 CET

Toyota Gazoo Racing a présenté à la société d’Afrique du Sud le nouveau Toyota GR Hilux T1 + Avec lequel il visera la victoire lors du prochain Rallye Dakar, qui se déroulera du 1er au 14 janvier en Arabie Saoudite. Le constructeur japonais alignera quatre V6 bi-turbo avec Nasser Al Attiyah, Giniel de Villiers, Henk Lategan et Shameer Variewa.

En plus du nouveau moteur, la voiture est plus large (2,30 mètres), a une course de suspension plus longue de 35 cm et utilise des roues de 17 pouces avec des pneus de 37 pouces, plus résistantes aux crevaisons qui leur pesaient si fort. édition. Le Hilux pèse 2000 kg, 150 kg.

« Notre nouvelle Toyota GR DKR Hilux T1 + a extrêmement bien progressé au cours des derniers mois de développement et nous sommes convaincus qu’elle est maintenant prête à affronter le rallye Dakar. En tant que tel, nous l’avons officiellement retiré du programme de prototypes et continuerons à affiner la voiture à temps pour la course de janvier. Le nouveau moteur Land Cruiser s’est avéré fiable dès le départ. Cela signifie que nous n’avons pas à stresser le moteur pour obtenir les meilleures performances & rdquor;, a-t-il expliqué Glyn Hall, responsable d’équipe, cadre.

Ce week-end, les deux Al-Attiyah et de Villiers participeront à la finale des South African Cross-Country Series 2021 (SACCS). L’équipe effectuera un dernier test en Afrique du Sud avant de préparer les voitures pour l’expédition en Arabie saoudite début décembre. « Nous ferons de notre mieux, nous avons une excellente voiture cette année et nous allons viser la victoire sur le Dakar. Je suis particulièrement impressionné par la façon dont nous pouvons aborder les terrains les plus difficiles avec les nouvelles roues plus grosses », a-t-il déclaré. Al Attiyah, triple champion du Dakar, qui récidive avec Mathieu Baumel comme copilote: « Le moteur a une excellente puissance et un excellent couple, nous sommes impatients de tester la voiture dans des conditions de course. »

À ses côtés, Giniel De Villiers -Vainqueur du Dakar en 2009, il a assuré que « c’est la meilleure voiture que j’ai conduite depuis longtemps, de loin supérieure ». Votre navigateur sera cette fois Dennis Murphy.