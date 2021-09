La nouvelle bière de Sam Adams est illégale dans 15 États en raison de sa puissance

Samuel Adams a créé un nouveau type de bière, et il y a du recul dans tout le pays. La bière de la brasserie de Boston, Utopias, a une teneur en alcool de 28%, ce qui la rend illégale dans 15 États. Une nouvelle version d’Utopias sort tous les deux ans, et le dernier millésime est la 12e itération. La bière est vieillie en fût et faite avec 2 000 livres de cerises, ce qui lui donne une saveur nettement acidulée.

L’une des variétés de cerises utilisées est les cerises du Michigan Balaton, ce qui en fait une bière recherchée pour les gourmets. Samuel Adams sortira Utopias le 11 octobre, mais les fans dévoués auront deux facteurs d’interdiction à affronter. Premièrement, parce que les limites d’alcool varient selon les États, les lots de bière Utopias ne sont pas expédiés vers l’Alabama, l’Arkansas, la Géorgie, l’Idaho, le Missouri, le Mississippi, le Montana, le New Hampshire, la Caroline du Nord, l’Oklahoma, l’Oregon, la Caroline du Sud, l’Utah, le Vermont ou l’Ouest. Virginia, selon le site Web de Sam Adams.

Sam Adams sort une bière si forte qu’elle est illégale dans 15 états. 240,00 $ par bouteille – Henry Santoro (@HenrySantoro) 17 septembre 2021

Non seulement cela, mais les amateurs de bière paieront généreusement pour la bière. Le prix de détail suggéré pour Utopias est de 240 $ pour une bouteille de 25,4 onces, soit en moyenne près de 10 $ pour une once. Bien qu’il y ait certainement de la nouveauté à consommer l’une de ces bières en édition limitée, la logistique n’est pas facile.

Cependant, les utopies pourraient bien en valoir la peine. Matt Simpson, propriétaire de la société de conseil en bière The Beer Sommelier, a déclaré à CBS MoneyWatch que ces bières “à haute gravité” sont minutieusement brassées, ce qui en fait une expérience de consommation exceptionnelle. “Ils l’ont sorti du parc dès leur premier essai”, a déclaré Simpson. « Ils ont vraiment fait une bonne bière, ce qui est extrêmement difficile à faire. Donc la bière de base seule est vraiment bonne. C’est riche, c’est complexe. Et c’est très, très fort. des barils comme des barils de spiritueux, et cela ajoute encore plus de complexité et de plaisir au produit. » Allez-vous ramasser une bouteille?