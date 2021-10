La nouvelle campagne d’ACKO encourage les acheteurs de voitures neuves à souscrire une assurance en ligne

Il met l’accent sur les énormes économies que les clients obtiennent lorsqu’ils achètent chez ACKO

ACKO Insurance a lancé une nouvelle campagne à la télévision, sur les réseaux numériques et sur les réseaux sociaux, pour permettre aux consommateurs de faire le choix qui leur convient le mieux tout en souscrivant une assurance pour leur nouvelle voiture. Conceptualisée par Sideways Consulting, la campagne met l’accent sur le fait que les consommateurs n’ont pas à se contenter de la police d’assurance groupée offerte par le concessionnaire et peuvent explorer plusieurs options et choisir l’assureur qui leur fournit la police la plus avantageuse et la plus rentable pour eux.

Le film publicitaire dépeint un nouveau propriétaire de voiture qui célèbre son acquisition et dont l’excitation est atténuée lorsqu’il apprend qu’il aurait pu économiser une somme importante sur son assurance automobile s’il avait envisagé les alternatives en ligne et choisi d’acheter chez ACKO. Le propriétaire de la nouvelle voiture est approché par un sympathisant qui lui demande s’il a souscrit l’assurance pour sa voiture récemment achetée sur ACKO. Les propriétaires expriment leur frustration et leur consternation mais ne peuvent que regretter qu’il n’ait pas consulté l’application ACKO plus tôt.

«Nous savons que pendant la saison des fêtes, les gens ont tendance à acheter une nouvelle voiture et l’une des décisions importantes lors de l’achat d’une voiture est de choisir la police d’assurance. Notre campagne vise à faire prendre conscience aux consommateurs que vérifier l’assurance sur ACKO avant d’acheter leur nouvelle voiture peut aider à réduire considérablement le coût global d’achat de la voiture », a déclaré Ashish Mishra, vice-président exécutif, marketing, ACKO General Insurance.

« L’ACKO fait quelque chose de vraiment bénéfique pour les acheteurs d’automobiles. J’aime le fait qu’en tant que marque, ils veulent être une marque très appréciée et joyeuse plutôt que de se comporter comme une compagnie d’assurance lourde. Nous avions donc le droit de nous amuser tant que le message était clairement transmis », a déclaré Abhijit Avasthi, co-fondateur de Sideways Consulting.

