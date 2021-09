La nouvelle campagne d’Amul Macho comprend Rashmika Mandanna et Vicky Kaushal

Les films présentent Mandanna jouant le rôle d’un jeune professeur de yoga

Amul Macho a déployé un nouveau TVC pour le lancement de Macho Sporto. Conceptualisée par l’agence de création Leo Burnett et promue par l’agence média Madison Media Omega, la série TVC met en vedette Rashmika Mandanna et Vicky Kaushal.

Les films présentent Mandanna dans le rôle d’un jeune professeur de yoga et Kaushal comme l’un de ses étudiants attrayants. L’annonce montre différents scénarios au cours de leurs séances de yoga où Rashmika aperçoit la ceinture Macho Sporto de Vicky et, pour tenter d’avoir un autre regard, le fait atteindre des étagères hautes et tenir des poses plus longues.

« Nous relançons notre campagne emblématique, ‘Yeh Toh Bada Toing Hai’, avec un avatar moderne et plus tendance de notre marque, Macho Sporto. Bien que nous fassions de la publicité pour des sous-vêtements pour hommes, la campagne est centrée sur une femme jeune et confiante qui a suffisamment de pouvoir pour regarder un homme qui l’attire. Brisant les stéréotypes patriarcaux, la campagne entend souligner comment les femmes d’aujourd’hui n’hésitent pas à faire le premier pas. Quoi de mieux qu’une marque de sous-vêtements masculins pour transmettre ce message et entamer une nouvelle conversation », a déclaré Navinn Seksaria, directeur général de JG Hosiery, société mère de Macho Sporto.

À travers notre campagne Yeh toh bada Toing Hai 2.0 – nous voulions lutter contre et briser les stéréotypes de genre régressifs à l’ancienne, a déclaré Rajdeepak Das, PDG et directeur de la création – Asie du Sud, Leo Burnett. « Généralement, les marques de sous-vêtements représentent une imagerie masculine dominante conventionnelle, mais nos films dépeignent un renversement des rôles où nous normalisons et donnons le contrôle à la femme. C’est probablement la première fois qu’une marque de vêtements pour hommes montre une femme prenant les devants. Les films sont légers et ont l’humour ironique caractéristique de la marque avec Vicky et Rashmika jouant parfaitement leurs rôles à l’écran », a ajouté Das.

Lire aussi : Chennaiyin FC renouvelle son partenariat avec les institutions SSVM pour la troisième année consécutive

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.