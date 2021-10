La nouvelle campagne de Halo Infinite est bien meilleure que l’année dernière

Capture d’écran : 343 industries

Après ce qui a été ressenti comme une infinité d’attente, nous avons enfin une idée de ce à quoi ressemblera la campagne de Halo Infinite. Le développeur 343 Industries a dévoilé aujourd’hui le mode du jeu de tir à la première personne dans une vitrine numérique. Regarde:

Halo Infinite reprend après les événements de Halo 5 et voit Master Chief essayer de comprendre pourquoi Cortana, son partenaire de longue date en IA, est devenu un voyou et a tenté de détruire l’humanité. Il cherche une autre IA, nom de code « The Weapon », qui aurait été conçue comme une contre-mesure à Cortana. Les bannis, une faction dissidente des ennemis du chef devenus alliés, les Covenants, sont sur son chemin.

« Combien d’armes avez-vous besoin ? » un personnage demande à Master Chief, à laquelle la réponse est évidemment « infini ».

Cela a été une route rocheuse pour Halo Infinite. L’année dernière, 343 Industries a montré une tranche d’un niveau de milieu de partie de la campagne. Bien qu’il ait démontré une tonne de trucs sympas, y compris une carte ouverte et un joli grappin, les fans se sont concentrés au laser sur les visuels, se moquant des visuels brouillés, certainement pas révélateurs de la façon dont la série de renom de Microsoft pourrait ressembler sur son chapiteau console. (Une capture d’écran hors contexte d’un PNJ extraterrestre était particulièrement accablante. Pour la communauté, son nom est Craig.)

Certains avaient supposé que Halo Infinite serait un jeu en monde ouvert. Le flux d’aujourd’hui montrait clairement une grande carte et un jeu de tir à la première personne librement structuré (à un moment donné, Chief attaque une base bannie comme s’il était dans un Far Cry), mais Microsoft n’a pas explicitement dit d’une manière ou d’une autre si c’est l’affaire.

Peu de temps après l’accueil froid du public, tel que rapporté pour la première fois par Bloomberg, 343 a fait appel au vétérinaire de longue date de Halo, Joe Staten, pour prendre les rênes du développement d’Infinite. Le studio a retardé le jeu de 2020 à un certain temps en 2021.

Au cours des derniers mois, 343 Industries a mené une série de « tests techniques », essentiellement des bêtas, pour le multijoueur d’Infinite. Tous ont été bien reçus.

Halo Infinite – ou, enfin, la plupart d’entre eux – devrait sortir le 8 décembre 2021 sur PC, Xbox One et Xbox Series X/S. Son multijoueur sera free-to-play. La campagne, quant à elle, est distincte, disponible à l’achat comme vous le feriez pour un jeu standard ou via le service Game Pass de Microsoft. Il ne se lancera pas avec une campagne coopérative ni avec du lancer de rayons. Les deux viendront par la suite.