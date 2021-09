La nouvelle campagne de JK Tyre présente sa dernière innovation

Le TVC fonctionne actuellement sur toutes les plateformes, y compris les chaînes de télévision et les médias sociaux

JK Tire & Industries Ltd. a lancé un TVC à fort impact pour sa dernière innovation, « Smart Tire – Tire With a Brain ». Selon l’entreprise, la campagne vise à établir JK Tire comme une nouvelle marque axée sur la technologie qui comprend le pouls de ses clients, conformément à l’évolution des préférences des clients vers la connectivité et les appareils intelligents. Le nouveau TVC présente également l’innovation de JK Smart Tire et les nouvelles fonctionnalités qui définiront l’avenir de la mobilité.

Mettant en vedette le premier pilote de Formule 1 et icône du sport automobile indien Narain Karthikeyan, la nouvelle publicité télévisée de l’agence de création Cheil India, établit un lien avec l’ambition de Narain d’explorer l’inexploré, équipé de toutes les informations sur la santé des pneus fournies par JK Smart Tyre. L’annonce présente le caractère d’un passionné, décrit par Narain Karthikeyan, qui fait confiance à l’avenir de la mobilité de JK Tyre – Smart Tire – pour faire partie de son voyage quotidien, lui permettant de faire l’expérience des conditions routières en constante évolution.

« Notre nouveau TVC s’aligne sur la philosophie de JK Tyre consistant à stimuler l’innovation et l’excellence dans l’industrie du pneu. Nous entretenons une relation de longue date avec Narain Karthikeyan et le nouveau TVC entremêle son esprit d’excellence, de performance et d’endurance. Grâce à ce nouveau TVC, nous avons souligné l’importance et les avantages de notre pneu intelligent et comment il offre une innovation illustrée pour un contrôle total, une sécurité maximale et d’excellentes performances. Avec cela, nous espérons construire une connexion de marque forte et renforcer notre position dans la catégorie », a déclaré Srinivasu Allaphan, directeur des ventes et du marketing, JK Tire & Industries Ltd.

La publicité a été réalisée par Andreas Bruns, avec des contributions CGI de l’UPP Prague. Le TVC fonctionne actuellement sur toutes les plateformes, y compris les chaînes de télévision et les médias sociaux.

Lire aussi : FreshToHome lance une nouvelle campagne pour interagir avec les consommateurs lors de l’IPL

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.