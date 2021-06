La nouvelle campagne de Khatabook honore les MPME

in

La campagne de cinq jours met en évidence comment les MPME ont été les premières à répondre aux besoins de la société en étant en première ligne pour assurer l’approvisionnement en produits de première nécessité.

Khatabook a déployé sa campagne #DilSeLocal pour honorer et exprimer son soutien à la communauté des micro-petites et moyennes entreprises (MPME) en Inde. La campagne de cinq jours, comprenant une série de vidéos et un concours pour honorer les magasins locaux, a été lancée dans l’esprit de la journée internationale des MPME le 27 juin 2021.

La campagne #DilSeLocal consiste en une série de vidéos qui rappellent que les MPME ont été les premières à répondre aux besoins de la société en étant en première ligne pour assurer l’approvisionnement en produits de première nécessité. La campagne exhorte en outre les gens à promettre leur soutien aux entreprises locales. Les films sont présentés avec le ton émotionnel de “voix pour les locaux” qui touche une corde sensible auprès d’un public de différents groupes d’âge, a déclaré la société. Dans le cadre de la campagne, Khatabook a lancé un concours où l’on peut nommer des magasins locaux, en particulier ceux qui les ont soutenus pendant les périodes difficiles de l’année dernière, et gagner des produits #DilSeLocal.

« Khatabook existe pour les MPME. Nous nous engageons chaque jour à faire prospérer les MPME. Les petites entreprises ont été notre système de soutien pendant la pandémie. Ainsi, à travers cette campagne, nous voudrions exhorter les consommateurs à assumer la responsabilité individuelle de soutenir davantage les entreprises locales et de contribuer à leur succès », a déclaré Ravish Naresh, PDG et co-fondateur de Khatabook.

« La deuxième vague dévastatrice a gravement touché le secteur des MPME. Nous espérons qu’avec la campagne #DilSeLocal, nous réfléchirons tous sur le rôle des MPME dans nos vies, ferons preuve d’empathie et ferons un choix conscient de compter sur les entreprises locales autour de nous pour nos besoins quotidiens », Ved Prakash Yadav, vice-président, croissance et marketing, Khatabook, a déclaré lors du lancement de la nouvelle campagne.

