La nouvelle campagne de LEAD reflète un changement dans les mentalités concernant les anciens et les nouveaux modes de scolarisation

TVC de LEAD offre un aperçu d’une conversation du point de vue des parents

La plate-forme Edtech LEAD a lancé une nouvelle campagne “LEAD se padhenge toh lead karenge” mettant en vedette l’histoire d’une jeune maman et d’un jeune papa qui disent qu’ils sont jaloux de leur enfant en raison de l’exposition que les enfants d’aujourd’hui subissent grâce à leur LEAD Powered L’école. La campagne a été conceptualisée par TBWAIndia.

Le film reflète un changement dans les mentalités sur les anciennes et les nouvelles méthodes d’éducation. «Avec notre toute première campagne PAN India, nous voulons atteindre tous les parents qui cherchent à offrir une meilleure éducation scolaire à leur enfant mais qui se sont sentis limités en raison du manque d’options. Les écoles LEAD Powered résolvent ce problème en fournissant une éducation de niveau international dans une petite ville indienne, qui est notre marché principal. La pensée sous-jacente de la campagne est basée sur une belle idée exploitant l’émotion de la façon dont chaque génération successive de parents veut donner plus à leurs enfants et, ce faisant, apprendre d’eux », a déclaré Anupam Gurani, directeur marketing de LEAD.

LEAD a la noble mission sociale d’offrir l’excellence dans l’éducation à tous, a déclaré Govind Pandey, PDG de TBWAIndia. «Cette publicité reconnaît le rôle des parents progressistes qui travaillent dur dans l’Inde centrale des niveaux 2 et 3 en tant que vrais héros qui, malgré les obstacles de leur génération, ont fait quelque chose d’eux-mêmes et ont maintenant l’exposition et la détermination de faire la différence. l’éducation scolaire peut faire et ne veut pas faire de compromis sur ce point. Encore plus en ces temps incertains et turbulents », a-t-il ajouté.

« Les parents d’aujourd’hui font face à un tout nouveau terrain de jeu. Et la pression pour choisir judicieusement est forte. LEAD est l’un de ces choix qu’un parent progressiste peut faire en sachant qu’il a choisi une opportunité d’apprentissage propulsive pour ses enfants. Nous voulions donner vie à cela de manière ludique tout en nous concentrant sur cette émotion finalement douce d’un parent jaloux de son enfant », a déclaré Parixit Bhattacharya, associé directeur, TBWAIndia, lors de la campagne.

