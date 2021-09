La nouvelle campagne de marque de WOW Skin Science encourage les gens à célébrer Ganesh Chaturthi de manière responsable

La campagne met en vedette Riteish Deshmukh et Genelia D’Souza

La marque de soins personnels WOW Skin Science a lancé une nouvelle campagne « Célébrez de manière responsable, soyez WOW, naturellement » pour le festival Ganesh Chaturthi. C’est la volonté de la marque d’encourager chacun à se rapprocher de la nature et à célébrer les festivals de manière responsable. Avec cette campagne, WOW Skin Science réitère la valeur d’un mode de vie durable.

Dans le film, les acteurs de Bollywood Riteish Deshmukh et Genelia D’Souza mettent en lumière comment le début de Ganesh Chaturthi apporte enthousiasme, exubérance et un nouvel enthousiasme. Mais, au fil des jours, la tristesse de Visarjan s’installe. Le film de la marque le met en évidence et met en avant une initiative de WOW Skin Science, où nous laissons la chance rester et grandir dans nos maisons en plantant le Ganesha respectueux de l’environnement avec graines à l’intérieur dans n’importe quel pot pendant le visarjan.

« Lord Ganesha est le seigneur des débuts de bon augure et avec ce film de marque, WOW Skin Science exhorte les consommateurs que c’est le bon moment pour adopter un mode de vie respectueux de l’environnement, adoptant ainsi cette initiative verte et propre. Ce n’est que le début de nombreuses autres initiatives naturelles à venir que la marque prévoit d’entreprendre à l’avenir, encourageant ainsi les gens à être WOW, naturellement », a déclaré Manish Chowdhary, co-PDG de WOW Skin Science lors du lancement de la nouvelle campagne.

Corps Cupidon Pvt. Ltd est une entreprise de soins personnels et de bien-être. La société compte plus de 500 produits de soins personnels et de suppléments de santé dans son portefeuille. Les produits sont fabriqués et emballés dans une installation de pointe située dans les vallées de l’Himalaya pour préserver une puissance et une efficacité maximales, a déclaré la société. La société possède actuellement trois grandes marques : WOW Skin Science, WOW Life Science et Body Cupid.

