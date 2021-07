La nouvelle campagne de Pine Labs rend hommage aux guerriers de la vente au détail de première ligne

Pine Labs lance une nouvelle campagne multicanal

La plate-forme de commerce marchand Pine Labs a déployé une campagne de marketing multicanal pour rendre hommage au secteur de la vente au détail en Inde. La plateforme a sorti un film dans le cadre de la campagne capturant la vie des propriétaires de magasins Kirana, des pharmaciens détaillants et des entrepreneurs en solo. Les propriétaires de magasins, leur personnel, les guerriers de la vente au détail de première ligne, sont devenus des héros méconnus lors de l’épidémie de Covid19, a déclaré Amrish Rau, PDG de Pine Labs. Ils continuent de fournir leurs services en cette heure de crise, a noté Rau. «Notre film essaie de capturer leur vie professionnelle quotidienne et comment ils s’adaptent à la nouvelle normalité. Nous espérons que le film inspirera tout le monde et nous rendra plus conscients et reconnaissants des efforts déployés par les détaillants pour faire fonctionner notre pays », a ajouté Rau.

L’expérience des propriétaires de magasins Kirana, des pharmaciens détaillants et des entrepreneurs individuels pendant la pandémie est décrite à travers un film lancé dans le cadre de la campagne. Le film se termine par la note « Merci de garder vos lumières allumées pendant nos heures les plus sombres. » Alors que la plateforme de commerce marchand envisage de présenter ce film sur plusieurs plateformes numériques, elle a envoyé une vidéo personnalisée à chaque marchand de son réseau. En plus de cela, Pine Labs lancera également un microsite où tout le monde pourra dédier et envoyer une vidéo personnalisée à ceux qui les ont soutenus pendant la pandémie.

Pour Nitish Asthana, président et directeur de l’exploitation de Pine Labs, la plate-forme avait promis un crore de roupies à divers organismes de bienfaisance. « Cette année également, nous avons engagé 1,25 crore de roupies pour la protection de l’emploi des employés de première ligne des magasins du secteur de la vente au détail. Les travailleurs du commerce de détail ont fait un travail louable pendant la pandémie et leurs efforts doivent être reconnus », a déclaré Asthana.

La dernière partie du film montre également AllTap de Pine Labs qui aide les utilisateurs à accepter les paiements UPI, cartes, portefeuilles et liens. L’application lancée en janvier 2021 permet des paiements par carte sans contact jusqu’à 5 000 Rs.

