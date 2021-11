La nouvelle campagne de Practo vise à engager des conversations sur la santé masculine

La marque encouragera les « bros » à se parler et à consulter des médecins afin de décoder leurs problèmes de santé.

Dans le but de mettre en lumière la santé des hommes, Practo a lancé sa nouvelle campagne « The Bro Health Code » avant la Journée internationale des hommes célébrée le 19 novembre. La campagne vise à encourager les hommes à hiérarchiser, évaluer et discuter des problèmes de santé importants.

Dans le cadre de cette campagne, Practo a lancé une page Web avec une section consacrée aux principales affections de la santé masculine. La plate-forme abritera également un « guide » qui servirait de guide aux hommes pour qu’ils deviennent plus conscients de leur santé. En utilisant le terme populaire « bro code », l’initiative sera également mise en évidence sur les pages de médias sociaux de Practo. La marque encouragera les « bros » à se parler et à consulter des médecins afin de décoder leurs problèmes de santé.

« Les hommes sont confrontés à des risques de santé plus importants que les femmes dans 58% des pays du monde selon un rapport de l’OMS et l’Inde est l’un des quatre pays du G20 en Asie où l’écart de santé des hommes est préoccupant », a déclaré la société dans un communiqué. Il a ajouté qu’au cours des dernières années, il y avait eu une évolution significative vers les soins de santé préventifs pour les femmes et les enfants, mais les interventions en matière de santé des hommes ont été rares. Pendant la pandémie de COVID-19, plus de 70 % des personnes qui ont appelé la première ligne d’assistance en matière de santé mentale en Inde étaient des hommes. Par ailleurs, divers sujets liés à la santé masculine sont encore tabous en Inde. Par conséquent, Practo vise à mettre l’accent sur la santé globale des hommes grâce à cette campagne.

« Novembre ou Movember, comme nous l’appelons populairement, est un mois dédié à la sensibilisation aux problèmes de santé des hommes. Mais pourquoi parler de santé masculine se limiterait-il à un mois seulement ? Au contraire, la pandémie nous a appris à donner la priorité aux soins de santé, quel que soit notre âge ou notre sexe. Cette initiative est un pas dans cette direction. Avec cette campagne, nous visons à faire prendre conscience de la nécessité de combler le fossé dans les soins de santé pour hommes et de renforcer la visibilité des problèmes de santé qui affligent les hommes. Nous espérons que cette plate-forme deviendra un espace sûr où les hommes pourront discuter de problèmes de santé dont ils ne parleraient normalement pas », a déclaré Srikanth Pinninti, vice-président exécutif – marketing, Practo, à propos de la nouvelle campagne.

