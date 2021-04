La nouvelle campagne d’Eno exhorte les consommateurs à agir et à résoudre l’acidité dès son apparition

La publicité télévisée a été lancée pour les marchés du Nord, de l’Ouest et de l’Est

Eno, la marque antiacide de GSK Consumer Healthcare, a lancé une nouvelle publicité télévisée qui marque les débuts télévisés de sa campagne numérique populaire, Gadbad Gadbad. Avec son message «First time right – First time Eno», il exhorte les consommateurs à agir et à résoudre le problème d’acidité avec Eno dès son apparition.

La publicité télévisée a été lancée pour les marchés du Nord, de l’Ouest et de l’Est, où des remèdes maison tels que jeera, neembu pani sont très couramment utilisés comme solutions d’acidité. Le film utilise le récit d’une famille appréciant le ludo et les samoussas, lorsqu’une condition soudaine d’acidité entraîne une interruption du jeu. Alors que le remède populaire d’un verre de neembu paani ne parvient pas à éliminer l’acidité, Eno apparaît comme le sauveur avec sa formule à action rapide qui procure un soulagement en seulement six secondes. Le dernier TVC sera diffusé sur les plateformes de télévision, de vidéo numérique et de médias sociaux, avec une portée et une fréquence massives.

Les Indiens ont une affinité pour les remèdes maison depuis des siècles, a déclaré Vijay Sharma, responsable du marketing régional, OTC (et expert en marketing ISC), a déclaré GSK Consumer Healthcare. «Les phases précédentes de la campagne de Gadbad Gadbad ont reçu un grand succès car elles touchent une corde sensible auprès de ces consommateurs et garantissent qu’ils profitent de leur vie sans interruption. Cette fois, nous avons essayé de créer de la pertinence parmi les consommateurs qui préfèrent les remèdes maison contre l’acidité, en particulier pendant la pandémie à travers ce TVC. Nous sommes convaincus que cette nouvelle publicité sera bien accueillie par notre public, car nous sommes impatients d’accueillir de nouveaux consommateurs dans notre marque », a-t-il ajouté.

GSK Consumer Healthcare en Inde est une société de soins de santé grand public en évolution rapide avec des marques telles que Sensodyne, Eno, Crocin et Otrivin. Son programme Mission Health touche la vie d’environ 90 000 personnes en se concentrant sur la santé et le bien-être avec des projets dédiés aux maladies tropicales négligées, à la gestion de la dengue, aux chirurgies des fentes et palatines et à la gestion des déchets plastiques.

