La nouvelle campagne d’ICICI Lombard exhorte les clients à commencer à suivre leurs calories

Les films publicitaires sont promus sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques d’ICICI Lombard

En cette Journée mondiale du cœur, ICICI Lombard a lancé une nouvelle campagne pour dévoiler sa nouvelle fonctionnalité « Cal Scan » (scan des calories) sur son application de santé et de bien-être « IL TakeCare ». Grâce à cette campagne, l’entreprise donne vie au thème de la World Heart Federation pour 2021, qui met l’accent sur l’exploitation du pouvoir de la santé numérique pour améliorer la sensibilisation, la prévention et la gestion des maladies cardiovasculaires. La campagne, contenant deux films publicitaires, résume l’importance de manger la bonne quantité de calories dans le contexte d’un mode de vie chargé caractérisé par de mauvaises habitudes alimentaires, un apport calorique élevé et un mode de vie sédentaire, partiellement aggravés par le confinement pandémique.

Conceptualisés par Ogilvy, l’agence créative d’ICICI Lombard, les films publicitaires sont promus à travers les actifs de médias sociaux et les plateformes numériques d’ICICI Lombard. «Alors que la pandémie a orienté les gens vers un mode de vie holistiquement sain, il est tout aussi important d’ajouter l’élément de mesure à toutes nos initiatives de santé. Compte tenu de l’augmentation significative de l’utilisation des applications axées sur le bien-être et la santé récemment, nous avons introduit cette nouvelle fonctionnalité de “Calorie Scan”, qui agira comme un compteur et encouragera l’utilisateur à respecter son budget calorique recommandé. ICICI Lombard vise à offrir non seulement une couverture complète à nos consommateurs, mais également des solutions innovantes pour eux, servant ainsi de partenaire dans le parcours de bien-être du client », a déclaré Sanjeev Mantri, directeur exécutif d’ICICI Lombard General Insurance.

« La campagne de la Journée mondiale du cœur ICICI Lombard a une longue histoire de grand travail visant à sensibiliser les gens aux défis de leur bonne santé. Cette année, nous avons cherché à ouvrir un nouveau chapitre en allant plus loin et en les rejoignant dans leur cheminement vers le bien-être holistique. Pas seulement en les aidant à compter leurs calories, mais aussi en leur donnant des conseils sur la façon de les brûler et de rester en forme régulièrement », ont ajouté Talha Bin Mohsin et Mahesh Parab, directeurs créatifs exécutifs, Ogilvy Mumbai.

