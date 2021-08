La nouvelle campagne d’Usha International pour les appareils de cuisine met en vedette l’acteur Keerthy Suresh

Les films, jusqu’à 35 secondes chacun, ont été lancés à l’échelle de l’Inde

La marque de biens de consommation durables Usha International a lancé une nouvelle campagne médiatique mettant en avant sa gamme d’appareils de cuisine mettant en vedette l’ambassadrice de la marque Keerthy Suresh. Dans le cadre de la campagne, Usha a diffusé quatre publicités télévisées sur des supports traditionnels et numériques.

Visant à amplifier la connexion et l’engagement avec les consommateurs à travers l’Inde, les publicités télévisées d’Usha présentent Suresh concoctant une gamme de délices à l’aide de quatre des produits d’Usha – Trienergy Plus Mixer Grinder, Colossal DLX Wet Grinder, Rice Cooker et Calypso OTG. Les films, d’une durée maximale de 35 secondes chacun, ont été lancés dans toute l’Inde, en mettant l’accent sur la croissance du marché d’Usha, a indiqué la société. Ils ont l’acteur dans un avatar de chef à domicile moderne qui se délecte du plaisir de cuisiner avec les produits Usha. Selon l’entreprise, le TVC sera exécuté dans plusieurs langues, dont l’hindi, l’anglais, le tamoul, le télougou, le kannada et le malayalam pour une portée et un impact optimaux. Il sera diffusé sur un mélange de GEC vernaculaires et de chaînes d’information et suivi d’une amplification numérique sur les plateformes pertinentes à l’échelle de l’Inde.

« Cette année a été une année d’espoir et de persévérance où nous sommes restés concentrés dans nos efforts pour améliorer la gamme de produits d’Usha avec des produits pertinents qui ravissent les consommateurs à travers l’Inde et offrent également une grande valeur. Nous veillons à atteindre et à aider les consommateurs dans leur parcours de reconnaissance des besoins, de collecte d’informations, d’achat et d’expérience post-achat, en étant présents sur tous les supports de communication et en assurant une présence omnicanale pour une expérience transparente. L’Inde du Sud, qui fait partie des marchés prioritaires pour Usha, avec une base de consommateurs évoluée, une forte pénétration des appareils électroménagers et une appréciation des avantages des différentes catégories d’appareils électroménagers. Avec cette campagne, nous cherchons à renforcer davantage notre lien avec les consommateurs et augmenter la visibilité de notre marque non seulement sur ces marchés, mais également dans tout le pays », a déclaré Saurabh Baishakhia, président, Appliances, Usha International.

