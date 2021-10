La campagne a été développée et exécutée en partenariat créatif avec United270 Communication Lab

HomeTown a lancé sa dernière campagne « Make Space for New ». Visant à promouvoir un design innovant et à équiper chaque maison pour le changement constant qui façonne et crée les familles, la campagne tente de fournir des solutions et des idées créatives pour l’intérieur de la maison. La campagne à 360° sera lancée à partir d’octobre 2021, sur plusieurs plateformes, notamment la télévision, la presse écrite, l’extérieur, ainsi que les médias numériques et sociaux.

HomeTown voulait établir une connexion plus profonde avec les clients en équipant chaque foyer en mettant l’accent sur le rôle de HomeTown dans les moments spéciaux de la vie, a déclaré Mahesh Shah, MD, HomeTown. « Notre campagne « Make Space for New » est conçue pour répondre à l’évolution constante que chaque foyer traverse au cours d’un cycle de vie. Le concept est né d’un constat auquel on réfléchit rarement sur le rôle des meubles dans notre vie qui sont témoins de beaucoup de moments d’émotion dans la famille. Cette campagne sera un témoignage de ces moments parce que la maison est l’endroit où tout commence. La campagne représente l’opportunité de laisser chaque maison se renouveler et se restructurer pour correspondre aux nouveaux besoins, désirs, aspirations, esthétiques à chaque étape importante de la vie », a-t-il ajouté.

Grâce à la campagne « Make Space for New », la marque promet d’être un spécialiste qui aidera les clients à concevoir l’intérieur de leur maison avec un service de conception et de construction d’intérieur en interne. Fondée sur la philosophie de rendre chaque transition dans une vie transparente et mémorable, la marque vise à établir un lien plus fort avec le public à travers le pays. Avec cette campagne, la marque aspire à rendre ces transitions transparentes et mémorables pour chaque famille en offrant aux consommateurs des produits d’intérieur complets pour chaque pièce, allant des meubles à la décoration intérieure, en passant par l’ameublement, la vaisselle, les essentiels de cuisine, les cuisines modulaires et les armoires.

Développée et exécutée en partenariat créatif avec United270 Communication Lab, la campagne est une identité visuelle distincte pour la marque à travers des rampes de couleurs. Il reflète la puissance de la nouvelle déclaration de marque et donne vie au changement constant que la vie et la maison traversent et comment la marque fait chaque changement, chaque transition sans couture et inestimable.

