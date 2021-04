La nouvelle campagne Wear A Mask comprend désormais une chanson et une danse TikTok

Nous rêvons tous d’un retour à la normale après plus d’un an de restrictions, mais cela ne veut pas dire que nous avons encore franchi la ligne d’arrivée. Alors que des millions de personnes attendent toujours d’être vaccinées et que de nouvelles variantes de Covid apparaissent dans le monde entier, il est important de continuer à faire des choix judicieux au cours des prochains mois. Cela commence par le port d’un masque, ce qui est toujours important et fait l’objet d’une nouvelle campagne de sensibilisation du public d’Americares qui a même une chanson pour aider à expliquer le message.