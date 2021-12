La nouvelle carte graphique milieu de gamme NVIDIA sera disponible en deux versions, ce sera donc le best-seller | La technologie

Le RTX 3050 doit être une échappatoire pour tous les joueurs qui n’ont pas pu renouveler leurs graphismes tout au long de l’année en raison des prix élevés, du manque de stock et de l’exploitation minière.

Alors que ni le 12 Go RTX 3060 ni le 8 Go RTX 3060 Ti n’ont été en mesure de répondre à la demande de graphismes du milieu de gamme plus ambitieux, NVIDIA espère que ce nouveau RTX 3050 encore plus modeste apportera la paix aux joueurs désireux de changer de graphisme.

Le fait est que les rumeurs qui nous parviennent maintenant sont que NVIDIA a pensé que Au lieu de lancer un seul RTX 3050, il vaudra mieux lancer deux modèles, afin de donner aux joueurs plus d’options.

Selon plusieurs leakers, les plans seraient mettre sur le marché un RTX 3050 de 4 Go et un RTX 3050 de 8 Go. Les deux avec la puce graphique GA106.

RTX 3050GA106-150, 2560FP32, 8GGA106-140, 2304FP32, 4G – kopite7kimi (@ kopite7kimi) 16 décembre 2021

Pour entrer dans les détails, NVIDIA publierait un modèle de RTX 3050 avec la puce GA106-150 2 560 cœurs CUDA et 8 Go de mémoire ; et un autre RTX 3050 avec la puce GA106-140 avec 2 304 cœurs CUDA et 4 Go de mémoire VRAM.

Ceci, soit dit en passant, contredit les rumeurs précédentes selon lesquelles Ils ont assuré que le milieu de gamme de NVIDIA arriverait avec 3072 cœurs CUDA. Et honnêtement, ils semblent être une bonne réduction de la puissance graphique.

À ce stade, vous pouvez vous demander pourquoi le RTX 3050 de bureau a besoin du GPU GA106, d’autant plus que le nouveau GA107 offre presque les mêmes spécifications (jusqu’à 2560 cœurs avec un bus mémoire 128 bits).

Et la réponse à cette question peut être donnée par ces deux situations : manque de stock de ladite puce, ce qui est habituel en ce moment ; ou parce que NVIDIA veut lancer un RTX 3050 Ti à l’avenir avec plus de cœurs et plus puissant, comme ils l’ont déjà fait avec le RTX 3060.

Le monde du hardware traverse une période de grande incertitude, pour des raisons indépendantes de son propre marché. Sans stock de consoles ou de cartes graphiques de jeu, les joueurs ne peuvent pas passer à la prochaine génération.

Les rumeurs disent que les plans de la société seraient d’annoncer le graphique le 4 janvier et de le mettre en vente le 27 janvier. Mais pour le moment, nous n’avons aucune confirmation de NVIDIA, donc tout ce que nous pouvons faire est d’attendre patiemment.

Le CES 2022 approche à grands pas, ne désespérez pas.