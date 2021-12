La nouvelle carte graphique NVIDIA pour ordinateurs portables sera la plus puissante jamais conçue… et celle qui consomme le plus | Jeux

La société américaine spécialisée dans les cartes graphiques prévoit de montrer sa puce RTX 3080 Ti pour ordinateurs portables au CES 2022 et les rumeurs la placent comme le GPU le plus puissant du monde mobile.

Malgré le fait que la crise des semi-conducteurs nous prive d’avoir des cartes graphiques, des consoles et des voitures en stock dans notre pays. Les entreprises n’ont cessé de planifier et de lancer de nouveaux produits.

Et un exemple en sont les nouvelles que vous lisez en ce moment, puisque NVIDIA semble présenter sa nouvelle RTX 3080 Ti pour ordinateurs portables dans quelques jours seulement. Ou, plus précisément, au CES 2022 de Las Vegas.

Selon des sources, la NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti aura 16 Go de mémoire GDDR6 configuré sur une interface de bus 256 bits à des vitesses de 16 Gb/s.

Ce seront les vitesses de mémoire les plus rapides qui peut être atteint dans le segment des ordinateurs portables, augmentant la bande passante à 512 Go / s.

Cette vitesse est également 2 Gb/s de plus que la puce d’ordinateur portable existante la plus rapide, le RTX 3080, dont la mémoire plafonne à 14 Gb/s.

Le monde du hardware traverse une période de grande incertitude, pour des raisons indépendantes de son propre marché. Sans stock de consoles ou de cartes graphiques de jeu, les joueurs ne peuvent pas faire le saut vers la nouvelle génération.

Bien que le nombre exact de noyaux ne soit pas encore connu, Le GPU mobile NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti serait la première puce à intégrer la référence GA103.

Il se murmure que Il comportera 58 unités de calcul ou 7 424 cœurs CUDA et sera disponible dans les variantes standard et Max-Q. La vitesse d’horloge maximale du GPU devrait être de 1 395 MHz.

Cependant, toutes ces performances supplémentaires et ces spécifications accrues signifient également que la consommation d’énergie va augmenter considérablement. De cette façon, la NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti aura un TDP de 175 W (ce qui est 10 W de plus que le RTX 3080 Mobile).

Bien que ce soit le TDP conçu par NVIDIA, expliquent-ils sur VideoCardz, La technologie Dynamic Boost 2.0 peut être modifiée par les fabricants selon leurs préférences, on a donc pu voir des ordinateurs portables avec une consommation plus importante et plus faible, mais les 175 W servent de référence.

Une large gamme d’ordinateurs portables est attendue au CES 2022 avec les GPU GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti pour ordinateurs portables, aux côtés des processeurs Ryzen 6000H (Rembrandt) d’AMD et des processeurs Alder Lake-P d’Intel.