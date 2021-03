La nouvelle carte parmi nous, The Airship, est la plus grande du jeu à ce jour

La nouvelle carte de Among Us, The Airship, sort enfin le 31 mars, selon le développeur de Among Us, InnerSloth. Initialement révélée lors des Game Awards 2020, la mise à jour gratuite ajoutera des échelles, un système de compte utilisé pour la modération et la possibilité de choisir votre emplacement de départ. Et des chapeaux, des tas de nouveaux chapeaux.

Le dirigeable est la quatrième carte ajoutée à Parmi nous, et c’est sa plus grande. Dans un blog de développeur, InnerSloth détaille les obstacles qui ont bloqué la sortie de la carte et toutes les considérations prises pour maintenir chaque version du jeu à jour.

« Créer une carte et des mises à jour n’est pas aussi simple que de créer un aspect du jeu et de le lancer sur le PC. Parce que notre jeu est multiplateforme, cela signifie que TOUT doit fonctionner sur autant d’appareils que possible », a déclaré InnerSloth. « Vous avez peut-être remarqué que la plupart des modifications apportées au jeu se concentrent uniquement sur le PC, car cela facilite le développement. »

La sensation multijoueur de déduction sociale, initialement sortie en 2018, est devenue virale l’été dernier et a depuis fait son chemin sur la Nintendo Switch et le Xbox Game Pass pour PC. Le gameplay simple, l’accessibilité et le jeu multiplateforme ont fait de Among Us un succès et l’un des meilleurs jeux Android de 2020.

Innersloth a été aveuglé par le succès du jour au lendemain de leur jeu et a travaillé sans relâche pour mettre à jour le jeu pour répondre à la demande fébrile de ses fans. Si vous souhaitez l’essayer par vous-même, découvrez comment jouer au guide pratique pour apprendre tout ce que vous devez savoir sur Among Us.