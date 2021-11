La nouvelle catégorie d’animaux de Twitch souligne les problèmes de conservation

Oh, regarde !!! Imaginez diffuser en direct cette jolie petite chose toute la journée.Photo : Helena Kendall / Kotaku

Twitch est peut-être un cloaque de toxicité et de marginalisation, mais s’il continue de faire face à des problèmes de longue date autour du harcèlement et a récemment été la cible d’un piratage massif, il est bon de se rappeler que parfois, de bonnes et belles choses peuvent être trouvées sur la plate-forme aussi. . Cette semaine, la société a présenté une nouvelle catégorie qui me réchauffe le cœur : les animaux, les aquariums et les zoos, pour tous les amoureux des animaux.

Les flux axés sur les animaux ne sont pas entièrement nouveaux pour Twitch – des organisations comme l’aquarium de Monterey Bay y ont depuis longtemps une maison – mais cette nouvelle catégorie devrait permettre de trouver beaucoup plus facilement des flux d’animaux adorables quand vous le souhaitez. Et pourquoi ne les voudriez-vous pas tout le temps ? Des loutres de mer faisant des choses à la loutre de mer aux étangs remplis de canards de toutes sortes, vous pouvez désormais facilement observer un défilé d’animaux dans le confort de votre canapé ou, si vous êtes comme moi, d’une chaise d’ordinateur. C’est en fait plutôt agréable, et un peu comme l’ASMR mais avec des animaux qui nagent et s’ébattent au lieu d’un être humain qui vous chuchote !

Dans un article de blog annonçant la catégorie, Twitch a déclaré que ses débuts ne se limitaient pas à regarder des animaux toute la journée. Animaux, aquariums et zoos est un effort de la société pour « augmenter l’importance des problèmes environnementaux et de conservation auxquels sont confrontées ces créatures de tailles et d’origines différentes ». Le changement climatique n’affecte pas seulement nous, les humains, comme en témoignent la perturbation de l’habitat et l’extinction des animaux. Pour lutter contre ces problèmes – ou pour leur accorder une attention bien nécessaire, à tout le moins – Twitch travaille avec des aquariums, des associations d’animaux à but non lucratif et des zoos pour mettre en évidence non seulement les problèmes qui affligent notre planète, mais aussi les façons dont les téléspectateurs peuvent aider. .

Lire la suite: Voici pourquoi la fuite interne géante de Twitch est inondée du mot « Pizza »

Il existe différentes chaînes que vous pouvez regarder, ainsi que des organisations spécifiques, telles que la Best Friends Animal Society, auxquelles vous pouvez faire un don.

G/O Media peut toucher une commission

Et comme les chaînes sont en direct, vous pouvez également interagir avec les animaux. Cela inclut nourrir quelques canards (en dépensant des Bits, la monnaie de la plate-forme) ou vibrer avec des tortues (en ajustant les lumières environnantes ou en changeant la chanson).

Twitch a été dans l’eau chaude toute l’année, semble-t-il, en particulier à la suite d’une récente vague de raids haineux et d’un piratage qui a dévoilé des nouvelles décourageantes. Les choses ont vraiment atteint leur paroxysme lorsque Twitch a fait son apparition sur Twitter en août dans le cadre de la campagne #TwitchDoBetter, qui a vu des streamers de toutes tailles exiger que l’entreprise mette en œuvre de bien meilleurs outils pour lutter contre le harcèlement. En réponse, Twitch a introduit une méthode que la communauté peut utiliser pendant que l’entreprise travaille sur d’autres outils : la vérification par e-mail et par téléphone pour les chats Twitch.