La nouvelle célébrité Internet de Kwame Brown, expliquée

Il est tout à fait compréhensible que vous ayez déplacé le nom «Kwame Brown» dans la partie archivistique de votre mémoire avec l’adresse de votre université, le code postal de la maison de vos parents ou l’ancien code de la porte d’un immeuble dont vous avez déménagé depuis longtemps. J’avais aussi, jusqu’à cette semaine, et je vous promets que vous n’êtes pas prêt pour ce qui se passe.

Brown, maintenant âgé de 39 ans et presque dix ans retiré de la NBA, est de retour dans les gros titres après un bœuf commencé à partir d’un podcast. Cela a conduit les gens à déballer la vie en ligne de Brown, qui regorge de vieilles histoires et de théories du complot.

Tout a commencé à cause d’un podcast.

Le podcast «All The Smoke» est une émission de longue date animée par les anciens joueurs de la NBA Matt Barnes et Stephen Jackson. La semaine dernière, Gilbert Arenas était dans l’émission en tant qu’invité, et il a commencé à partager des histoires de son temps en tant que star des Wizards au début des années 2000.

Le nom de Brown a été évoqué lors d’une section discutant de la façon dont Arenas a aidé à transformer les tristes Wizards de Washington du début des années 2000 en un candidat. Maintenant, pour être honnête, Arenas a commencé par sembler extrêmement sympathique à l’entrée de Brown dans la NBA, soulignant à quel point il était difficile d’entrer dans la ligue à l’adolescence, étant rédigé par Michael Jordan qui avait des demandes irréalistes de Brown en tant que recrue, voire de l’intimidation. lui devant ses coéquipiers, et soulignant que Brown avait les outils pour être génial, le comparant même à Anthony Davis – mais les circonstances l’ont gêné.

Cependant, pour faire valoir son point de vue, Arenas a utilisé deux phrases qui ont servi de point d’éclair pour ce bœuf. Il a appelé Brown un «homme enfant», ainsi qu’un «poney de spectacle». Deux termes qui étaient assez anodins compte tenu de la conversation, mais qui semblaient extrêmement irrespectueux compte tenu de la conversation lancée avec Stephen Jackson faisant le clown sur Brown, affirmant moqueusement qu’il était «le meilleur choix n ° 1 de tous les temps», puis se moquant immédiatement de sa propre déclaration.

Puis Brown a répondu …

Quelques jours plus tard, Brown a écouté le podcast et il a explosé. Prenant à son compte Instagram pour déposer une tirade visant non seulement Arenas, mais aussi Jackson. Le clip de deux minutes était plein d’insultes lancées contre les deux, mais aussi une promesse: qu’il prendrait le temps de remettre les pendules à l’heure.

C’est exactement ce que Brown a fait sur YouTube, et le monde n’était pas prêt. Une grande partie de sa colère n’était pas dirigée contre Arenas, mais plutôt contre Jackson – qui semblait se moquer de lui le plus sur le podcast. La vidéo, qui durait plus d’une heure, a été déchargée.

«C’est bien d’avoir une opinion, mais c’est une autre chose de faire ce que vous faites et d’être en face de moi. Stephen Jackson – nous étions coéquipiers et je vous ai vu pleurer à chaque fois que Charles Oakley était sur le point de vous gifler, alors je vous connais.

Il a continué à appeler Jackson un embarras, et a dit qu’il «avait quitté l’équipe» lorsque Jackson et Brown jouaient ensemble à Charlotte. Brown a également critiqué Arenas, pas tant les phrases directes qu’il a utilisées cette fois, mais plutôt la douceur du ton, et agissant comme s’il défendait Brown quand ils étaient coéquipiers des Wizards.

“[Gilbert] c’est un petit garçon à l’intérieur. Ce n’est pas un homme. Il était à un camp de repêchage, il était dans notre camp de pré-repêchage et ils lui ont demandé «Quels sont tes objectifs après le basket? et il a dit “Je veux être une mère de ***** maquereau.” Ce garçon avait l’esprit d’un enfant. C’est pourquoi les armes et toutes les conneries idiotes. Il avait fait des conneries stupides tout le temps.

Brown s’est également adressé à Barnes pour avoir incité Jackson à parler de trash en utilisant des remarques raciales assez décalées à propos de lui “n’étant pas assez noir pour s’accrocher aux noirs, mais trop sombre pour le frapper avec les blancs.”

Que le trio du podcast mérite ou non la réponse de Brown, il s’est offensé de parler de lui et en a assez.

L’histoire de Brown avec la NBA est compliquée

Peut-être que la note de bas de page la plus intéressante de la réponse de Brown est venue tôt, quand il a rejeté l’affirmation largement répandue selon laquelle il avait été rédigé pour être le visage des Wizards et faire sortir l’équipe de l’ère Michael Jordan. Au contraire, Brown affirme que Washington avait un commerce en place la nuit du repêchage pour échanger Brown aux Chicago Bulls contre Elton Brand.

À l’époque, Brand devenait une véritable superstar. Un attaquant double-double avec une moyenne de plus de 20 points, mais malheureusement malheureux à Chicago. Brown dit que Brand était considéré par Jordan comme la pièce manquante dans la 23e place pour une dernière manche en séries éliminatoires, mais l’accord a été annulé à la dernière seconde par le propriétaire de l’époque, Abe Pollin, qui craignait que l’équipe fasse trop de transactions, et hésitait à renvoyer Kwame Brown. Les Bulls ont ensuite échangé Brand aux Clippers de Los Angeles pour le deuxième choix du classement général Tyson Chandler.

Cette révélation, si elle est vraie, jette l’arrivée de Brown à Washington sous un jour très différent. Au lieu de simplement ne pas répondre aux attentes impossibles de Jordan de devenir le visage de la franchise, Brown était un bouc émissaire pour les frustrations de la légende avec l’organisation.

Au fil des ans, il y a eu des réclamations et des contre-réclamations concernant les actions de Jordan envers Brown. Certains anciens joueurs des Wizards disent que rien ne s’est passé entre les deux, à part que Brown n’a pas été à la hauteur des objectifs de Jordan pour le jeune joueur. D’autres détaillent le ridicule et l’humiliation à la limite des abus, Jordan invitant régulièrement les joueurs chez lui uniquement pour se moquer de Brown devant son équipe, briser sa confiance et même utiliser des insultes homophobes pour réprimander Brown.

Quel que soit le résultat, il reste des gens des deux côtés de la clôture qui croient que Brown ne l’a tout simplement jamais eu, et ceux qui pensent qu’il avait le potentiel d’être un joueur transcendant, mais a été détruit par les actions de Jordan.

À son crédit, Brown a poursuivi sa longue carrière dans la NBA. Qu’il s’agisse de sa jeunesse, ou simplement de son équipe, après que l’équipe a pensé qu’elle pourrait enfin libérer le potentiel qu’il a flashé au lycée, Brown continuerait à jouer 12 ans en NBA pour diverses équipes, servant souvent de centre de rotation.

Brown vit sa vie, mais c’est un peu étrange

Grâce à tout cela, nous en avons appris beaucoup plus sur Kwame Brown. À 39 ans, il a pris son argent de la NBA, l’a canalisé dans diverses entreprises et semble bien se débrouiller pour lui-même. Vraiment, prendre sa retraite au début de la trentaine en tant que multimillionnaire est le rêve américain, et mis à part le fait de se moquer constamment d’être un buste du repêchage de la NBA, en général, Brown semble heureux.

Cela dit, tout ce fiasco a emmené les gens au plus profond du terrier du lapin de la chaîne YouTube de Brown.

Avant les élections de 2020, il a défendu Donald Trump, affirmant que les Noirs avaient subi un «lavage de cerveau», tout en admettant qu’il n’avait jamais rencontré le président de l’époque.

Il fabriquait son propre papier toilette à partir de t-shirts.

Il a fait une diatribe de près de deux heures sur ses perceptions de la propagande médiatique.

Et a déclaré que le mouvement Black Lives Matter «jouait la carte de la race» dans une vidéo tirée dans laquelle il a également défendu la police, affirmant que les Noirs étaient «déjà sur leurs gardes lorsque la police est arrivée» à cause des médias.

Le boeuf va toujours

Barnes et Jackson, animateurs du podcast «All The Smoke», ont tenté de se faire pardonner. Jackson a publié sa propre vidéo, affirmant qu’il n’avait «rien d’autre que de l’amour» pour Brown, tandis que Barnes nie tout acte répréhensible.

Cela n’a pas suffi à l’écraser. Brown publie toujours plus de vidéos YouTube, toujours dirigées vers les joueurs qui l’ont dissuadé, et s’étendant aux personnalités des médias, aux écrivains de la NBA et à tous ceux qui ont discuté de cette dernière situation.

Personne ne sait quand tout cela se terminera, mais à tout le moins, Brown a attiré quelques milliers d’abonnés YouTube supplémentaires – et c’était peut-être l’objectif de tout cela.