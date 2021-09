La nouvelle centrale électrique portable d’EcoFlow fournit de l’énergie pour le travail, la maison et les loisirs

Les gens vivent aujourd’hui dans un monde connecté, où l’alimentation des smartphones, des ordinateurs et d’autres technologies électriques est obligatoire partout où ils s’amusent en camping, se détendent à la maison ou gagnent un salaire au travail. C’est doublement vrai pendant les pannes d’électricité : lorsque le réseau électrique local est en panne, les gens ont plus que jamais besoin d’accéder à leurs propres sources d’alimentation fiables.

La nouvelle mini centrale électrique portable DELTA d’EcoFlow est conçue pour répondre à tous ces besoins dans un boîtier compact et totable. Doivent être lancés le 5 septembre 2021 en tant que HSN Daily Special sur HSN TV et HSN.com au prix réduit spécial de 799 $, et ensuite pour 999 $ sur www.EcoFlow.com, le nouveau DELTA mini est l’alimentation électrique portable et abordable pour les personnes autonomes suffisamment intelligentes pour prendre en charge leurs besoins électriques.

Spécifications puissantes

(Crédit image : EcoFlow)

De la taille d’un petit refroidisseur de boissons, l’EcoFlow DELTA mini peut stocker 882 Wh (wattheures) d’électricité dans sa batterie au lithium embarquée. De plus, la technologie brevetée X-Stream du DELTA mini permet à cette batterie portable d’être rechargée jusqu’à 80% en une heure, et jusqu’à 100% en 1,6 heures (en utilisant une entrée de 900W).

(Crédit image : EcoFlow)

Dans les situations où il n’existe pas d’alimentation standard pour recharger le DELTA mini, des panneaux solaires peuvent être utilisés pour le recharger partout où le soleil est touché.

Lorsqu’il est connecté à trois panneaux solaires de 110 W en plein soleil, le DELTA mini peut être complètement rechargé en 3,3 à 6,6 heures.

De puissantes possibilités

L’EcoFlow DELTA mini peut fournir de l’électricité fiable aux personnes ayant besoin d’une alimentation de secours à la maison ou au travail, ou d’une alimentation principale pour les campeurs, les agriculteurs, les premiers intervenants, les éleveurs et toute autre personne opérant loin du réseau électrique.

Lorsque des panneaux solaires sont fixés, le DELTA mini peut même fournir une alimentation fiable aux personnes vivant dans des régions reculées où l’alimentation électrique locale est peu fiable ou inexistante.

Alors qu’est-ce que cela signifie dans la vraie vie? Eh bien, le DELTA mini a assez de jus pour faire fonctionner un haut-parleur pendant 30 heures, un réfrigérateur de voiture pendant 12 heures, une cafetière pendant 0,7 heure, une bouilloire électrique pendant 0,5 heure, ainsi que recharger un drone 12 fois et un appareil photo numérique 38 fois.

Il a également une puissance suffisante (1 400 W) pour alimenter 90 % de tous les appareils électroménagers (par exemple, une cafetière, un lave-vaisselle, un sèche-cheveux, un micro-ondes et un aspirateur, entre autres), et peut même alimenter un appareil de 1 800 W en utilisant la technologie brevetée X-Boost d’EcoFlow.

Alimentation de secours abordable pour tous

(Crédit image : EcoFlow)

Les conditions météorologiques extrêmes deviennent courantes dans le monde entier, entraînant plus de pannes de courant et de réseaux de distribution endommagés que jamais auparavant.

C’est pourquoi il est si judicieux d’avoir une alimentation de secours, que ce soit pour la maison, le travail ou les deux. Lorsque vous avez besoin de puissance, vous l’aurez.

Le DELTA mini d’EcoFlow remplit ce rôle de manière efficace et abordable. Il est également léger et suffisamment petit pour prendre la route pour que tous vos appareils restent rechargés et fonctionnent, même au milieu de nulle part.

Pour en savoir plus sur le DELTA mini et la gamme complète d’unités de stockage d’énergie d’EcoFlow – assez pour faire fonctionner toute une maison et même plus – rendez-vous ici.