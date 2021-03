La nouvelle championne de League Of Legends, Gwen, la couturière sacrée révélée

Riot Games vient de présenter le premier teaser et la première séquence de gameplay du 155e champion LoL.

Après des mois d’anticipation, Gwen, The Hallowed Seamstress a finalement été taquinée par Riot Games. Les développeurs ont « cousu » le teaser et l’ont suivi avec des séquences de jeu uniques pour le champion.

Il était une fois une couturière qui fabriquait une petite poupée chérie … pic.twitter.com/aqmrt1RGws – League of Legends (@LeagueOfLegends) 26 mars 2021

Gwen, la couturière sacrée

Selon les développeurs, elle est censée être une top laner basée sur les dégâts magiques AP et a son kit centré autour des aiguilles, ce qui est très approprié pour une couturière. Gwen montre clairement sa passion pour le tricot dans le teaser et elle a conçu un ours qui ressemble à Tibbers, le compagnon d’Annie.

Outre ses aiguilles, Gwen a également été vue avec Viego, le roi en ruine. Sa relation avec Viego a déjà été confirmée avec la révélation de la tradition, mais il y a un léger problème. Selon la tradition, Isolde était la couturière dont Viego est tombé amoureux. Mais avec l’introduction de Gwen, elle pourrait être une autre forme d’elle ou simplement un nouveau personnage dans l’univers connecté à Isolde. Ce problème a laissé de nombreux joueurs dans la confusion, pensant que c’était Isolde qui aurait dû être libérée à sa place.

Du point de vue du gameplay, elle a l’air unique car elle a une capacité AOE similaire à celle de Trundle E. Certaines de ses capacités laissent des marques sur les ennemis suggérant un effet similaire aux attaques automatiques de Kalista dans le jeu. De plus, dans le bref gameplay, Gwen a esquivé la capacité ultime de Maokai et suggère qu’elle pourrait avoir l’invulnérabilité dans son kit. Cette capacité serait bonne pour un top laner car elle fournit un effet similaire à l’effet de parade E de Fiora et les joueurs pourraient l’utiliser pour contrer les champions avec un CC élevé dans leur kit.

La bande-annonce de Gameplay n’a pas vu de capacité ultime; par conséquent, l’ours artisanal présenté dans le teaser pourrait jouer un rôle important dans son kit. Partout, elle ressemble à une grande championne avec des capacités très originales et elle devrait être un excellent ajout au jeu.