La nouvelle chanson de Quiet Riot “Rock In Peace” met en vedette Rudy Sarzo à la basse et Frankie Banali à la batterie

ÉMEUTE CALME guitariste Alex Grossi rejoindra l’ancien bassiste du groupe Rudy Sarzo cette semaine dans son émission de radio, “Six Degrés De Sarzo”, au Monstres de la radio rock. L’épisode comprendra la première mondiale du tout nouveau ÉMEUTE CALME chanson “Rock en paix”, écrit par la fin ÉMEUTE CALME le batteur Frankie Banali et Paul Sabu. La piste est dédiée à l’original ÉMEUTE CALME chanteur Kevin DuBrow fonctionnalités Sarzo à la basse, réunis avec Banali à la batterie.

ÉMEUTE CALMEla programmation actuelle de comprend le batteur Johnny Kelly (DANZIG, TYPE O NEGATIF), qui a remplacé Banali l’année dernière.

Frankie, qui a rejoint ÉMEUTE CALME en 1982 et a joué sur son album révolutionnaire, 1983’s « Santé du métal », est décédé en août 2020 après une bataille de 16 mois contre le cancer du pancréas.

Les membres survivants de ÉMEUTE CALME a dit que c’était “Frankie BanaliJe souhaite que le groupe continue et que nous gardions la musique et l’héritage vivants.”

Interrogé dans une récente interview avec le podcast “Music Mania” comment Johnny est venu s’impliquer dans ÉMEUTE CALME, Grossi dit : « Quand Frankie est tombé malade, l’un des premiers appels téléphoniques qu’il m’a passés concernait le remplacement d’un batteur. Et Johnny et j’avais travaillé ensemble, et travaille toujours ensemble, dans ce groupe HOOKERS & BLOW, ce groupe de reprises que nous faisons pour le plaisir. Et il était parfaitement logique à bien des niveaux, car il n’est pas totalement imbriqué dans la scène musicale de LA et ne s’implique pas vraiment dans les potins et ceci et cela. Parce que gardez à l’esprit, Frankie n’a parlé publiquement de son cancer que plusieurs mois après son diagnostic.”

Il a continué: “Johnny, il est ma famille, et Frankie et lui étaient amis. Et il peut certainement remplir le rôle sur scène et en dehors ; c’est un pro total et c’est un ami. Cela a très bien fonctionné, car le premier spectacle qui Frankie allait manquer était à Dallas, au Texas, c’est à ce moment-là Johnny Kelly des vies. Nous avons donc pu prendre l’avion, faire une chanson pour le soundcheck, puis tester par le feu, faire tout le spectacle. Il n’avait jamais joué avec nous auparavant. Et Mandrin [Wright, bass] et notre chanteur ne l’avait même jamais rencontré. Donc, c’était définitivement un moment de type fly-by-the-siège-de-votre-pantalon, mais Johnny à la hauteur de l’occasion, et nous sommes reconnaissants qu’il soit à bord pour nous aider.”

Parlant des discussions qui Frankie et les autres membres de ÉMEUTE CALME avait à propos de continuer sans lui, Alexis a déclaré: “Il n’y a vraiment pas eu de conversation spécifique. C’était juste:” Continuez comme ça. Comme d’habitude. ” On ne ratera aucun rendez-vous, on n’en fera rien, on va faire tourner le groupe.

“Frankie a consacré une grande partie de sa vie à la construction, à l’aide à la construction, au maintien du groupe dans les bons, dans les mauvais moments – années 80, 90, 2000 – si vous y pensez, et c’est son bébé ; c’est son héritage. Et quand la réalité est que vous ne serez plus là, vous voulez toujours que votre bébé grandisse et que votre héritage grandisse, et cela a toujours été essentiellement cette chose non écrite. Et je suis vraiment content.

“Je dis toujours aux gens que j’aurais aimé pouvoir trouver un moyen de réparer ses maux, si vous voulez, mais, évidemment, personne ne peut le faire”, Grossi ajoutée. “Mais je suis très fier de savoir que nous avons réussi l’année dernière et que nous avançons comme il le souhaitait et que nous livrons un grand spectacle aux gens. Pour que je trouve du réconfort. C’est donc positif. “

À certains de ÉMEUTE CALMEles spectacles 2019 et 2020, Banali a été remplacé par Kelly ou alors Mike Dupke (GUÊPE), en fonction des disponibilités de chaque musicien.

ÉMEUTE CALMEen 2019 avec Kelly et Dupke a marqué la première fois que le groupe jouait sans aucun des membres de sa formation classique : Banali, DuBrow, guitariste Carlos Cavazo et Sarzo.

ÉMEUTE CALME initialement présenté la légende de la guitare tardive Randy Rhoads et a traversé quelques premiers changements de composition avant de sécuriser les musiciens qui ont enregistré « Santé du métal ».

Wright a fait partie de ÉMEUTE CALME, par intermittence, depuis 1982, ayant initialement été impliqué dans le « Santé du métal » enregistrements (il jouait de la basse sur les pistes « Santé du métal » et “Je ne veux pas te laisser partir”). Grossi était dans la dernière version du groupe, de 2004 à 2007, avant Kévin décédé, et a été demandé par Banali revenir en 2010.

ÉMEUTE CALME est passé par deux chanteurs – Marc Huff et Scott Vokoun – avant de s’installer Perle de foutre en 2013. perle a annoncé sa sortie de ÉMEUTE CALME en octobre 2016 et a été brièvement remplacé par Seann Nichols, qui n’a joué que cinq spectacles avec le groupe avant l’arrivée en mars 2017 de “Idole américaine” finaliste James Durbin. perle renvoyé à ÉMEUTE CALME en septembre 2019.

Durbin enregistré deux albums studio avec ÉMEUTE CALME — 2017 “Rage au volant” et 2019 “Les Cowboys d’Hollywood” – au cours de son passage de trois ans avec le groupe.