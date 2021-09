La nouvelle chaussure de LaMelo Ball inexplicablement plus belle que celle de LeBron (Photos)

La star de Charlotte Hornets, LaMelo Ball, mène une vie plutôt charmante ces jours-ci. Non seulement il est la recrue de l’année en titre et il est tellement respecté par son équipe qu’il peut littéralement obtenir un créneau pour son frère, mais il connaît également un immense succès en dehors du terrain.

Dans sa vie privée, il est régulièrement repéré avec uniquement les mannequins Instagram les plus convoités. C’est si banal, en fait, qu’il a même choisi de partager son seul truc simple pour tirer les dames avec les masses dans le but d’uniformiser les règles du jeu.

Professionnellement, cependant, il semble également être sur le point de laisser tomber la chaussure la plus chaude de la NBA. Il s’est associé à Puma pour lancer le Puma MB.01 – et les premiers retours sur celui-ci sont très prometteurs.

Le diffuseur de la NBA, Jalen Rose, a récemment publié une vidéo Instagram présentant apparemment les coups de pied de Ball – et ils sont absolus.

Bien que le prix de la chaussure ne soit pas clair, une récente diffusion du magazine GQ semble suggérer qu’elle était de 125 $.

Inévitablement, des comparaisons doivent être faites entre les coups de pied de Ball et d’autres plus importants. De toute évidence, ils sont meilleurs que LeBron James. Il y a aussi des arguments à faire valoir, ils sont plus gentils que ceux d’Alex Caruso, et ceux de Gordon Hayward, tout aussi choquants.

Dak Prescott reste gagnant. https://t.co/WN2voiN8k7 – Jeu 7 (@game7__) 11 septembre 2021

Puisque même Kyrie Irving admet que les siens sont hideux, ceux de Ball sont clairement meilleurs que ceux-là.

Il sera intéressant de voir comment les chaussures de Ball se vendent finalement. Si le marché suit vraiment la qualité, ce pourraient être les coups de pied les plus chauds de l’année prochaine.

