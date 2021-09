La nouvelle chronologie de la «trahison» de Mark Milley invalide sa défense – RedState ⋆ .

in

Avec toutes les nouvelles entourant la crise frontalière, l’approbation écrasante de Biden et la corruption de Hunter Biden, une autre histoire est passée sous le radar au cours des deux derniers jours impliquant le général Mark Milley.

Vous vous souviendrez que Milley a appelé les Chinois pour promettre de commettre une trahison (telle que définie par le statut) afin de saper le président Donald Trump. C’était une révélation étonnante qui a montré à quel point notre leadership militaire est tombé. Milley était, bien sûr, à la tête de la théorie critique de la race aux militaires et de l’évacuation désastreuse d’Afghanistan qui a fait 13 morts américains.

Maintenant, les détails de l’appel téléphonique à un général de l’APL sont en train d’émerger, et la chronologie invalide les excuses avancées par ceux qui ont couru pour défendre Milley.

Voici la section de l’appel de Peril on Milley le 30/10/20 avec Li Zuocheng de l’APL : « Vous et moi nous connaissons depuis maintenant cinq ans. Si nous allons attaquer, je vais vous appeler à l’avance. Ce ne sera pas une surprise. Ce ne sera pas un coup de foudre. » pic.twitter.com/OmoDsKm2Ld – Jerry Dunleavy (@JerryDunleavy) 22 septembre 2021

Lorsque cette histoire a éclaté pour la première fois, une grande partie des médias, y compris certains à droite, se sont précipités pour suggérer que Milley avait raison de rompre la chaîne de commandement et de promettre de commettre une trahison parce qu’il « faisait son travail » pour « éviter la guerre » pendant un moment « sans précédent » après le 6 janvier. Selon le récit, les choses étaient tellement en suspens concernant l’avenir de notre République après l’événement d’intrusion au Capitole (une affirmation hystérique en soi) que Milley n’avait d’autre choix que de se déclarer effectivement un dictateur militaire et de prendre le contrôle de le gouvernement.

Sauf que, selon les extraits ci-dessus, l’appel le plus en question n’a pas eu lieu après le 6 janvier. Au contraire, cela s’est produit le 30 octobre 2020. Si vous n’êtes pas doué avec les calendriers, c’était avant même que les élections n’aient eu lieu. Ainsi, toutes les affirmations ridicules selon lesquelles Milley a été autorisé à appeler un général de l’APL pour étendre une offre d’aide, une offre qui pourrait mettre les militaires et les intérêts américains en danger, ne sont tout simplement pas effacées. Milley se déchaînait et sapait le président élu des États-Unis bien avant que le 6 janvier ne devienne un problème. Cependant, pour être clair, même si cet appel avait eu lieu après le 6 janvier, il n’aurait toujours pas été justifié.

À ce stade, nous n’avons encore vu aucune preuve pour étayer les inquiétudes de Milley concernant les Chinois non plus, ce qui sape à nouveau les défenses offertes concernant ses actions. Rien n’indique que Donald Trump allait attaquer la Chine avant ou après les élections. Cela semble plutôt être un autre exemple de la soumission de Milley au PCC d’une manière qui soulève de nombreuses questions sur ses relations avec les communistes. Qu’est-ce que la Chine a sur Milley ?

Quoi qu’il en soit, le point de discussion selon lequel Milley avait une justification pour ce qu’il a fait tombe à plat à la lumière de la chronologie des événements maintenant confirmée. C’était un homme qui a commis un coup d’État en douceur. Je sais que cela semble exagéré, mais comment appelle-t-on un général militaire qui a commencé à mener sa propre politique étrangère dans le but essentiellement de prendre le contrôle du gouvernement sous couvert de le « protéger » ?