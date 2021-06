La nouvelle collection d’électroménagers de Lidl donnera une touche personnelle à votre cuisine | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vous souhaitez donner une touche personnelle à votre cuisine ? Alors faites attention à la nouvelle collection d’appareils de Lidl. Il est disponible en noir ou blanc avec des accents de bois et tous les appareils sont à un prix très économique.

Les collections d’appareils électroménagers de Lidl connaissent un grand succès commercial. Et ce n’est pas pour moins : ils nous permettent de décorer la cuisine grâce à des appareils fonctionnels, et tout cela à un prix imbattable.

Récemment, la chaîne allemande a lancé trois gammes qui ont fait leurs preuves en GMS : la collection d’électroménagers vintage, la collection d’électroménagers en inox et la collection d’électroménagers colorés. Maintenant, une nouvelle série d’appareils qui se distinguent par leurs détails de couleur bois vient de débarquer sur le bazar en ligne, alors si vous n’avez toujours pas trouvé le style qui vous va, c’est une bonne occasion de donner à votre cuisine la touche personnelle il en a besoin. .

La collection d’appareils avec des détails en bois a un design élégant et minimaliste, idéal pour les personnes à la recherche d’appareils fonctionnels et discrets, ainsi que beaux.

Ci-dessous, nous détaillons les appareils qui composent cette collection. Comme les produits Lidl ont tendance à se vendre rapidement, nous indiquons également quelques alternatives à la vente sur Amazon Espagne :

Moulin à sel ou à poivre électrique. Il dispose d’un broyeur en céramique de haute qualité avec un ajustement continu de la qualité du broyeur et fonctionne sur batterie. Il sera bientôt disponible au prix de 7,99 euros. Chez Amazon, vous avez un pack avec deux unités pour 15,99 euros. Mélangeur à main. Il a trois fonctions en une : battre, hacher et écraser. Comprend un pied mélangeur, une tige de mélangeur et une tasse à mesurer. Il a une puissance de 600 W et un bouton turbo à battre avec fonction pulse. Il coûte 19,99 euros. Sur Amazon vous avez cette alternative Taurus en vente pour Prime Day à 18,90 euros. Four micro onde. Micro-ondes 700 W avec 20 litres de capacité et cinq niveaux de puissance (120 W, 230 W, 385 W, 540 W et 700 W). Il est disponible en noir et blanc à 54,99 euros. En alternative, ce micro-ondes Candy est en vente pour le Prime Day pour 51,99 euros.

Bouilloire. Il a une capacité maximale de 1,7 litre et une base pivotante à 360º. Comprend un thermostat Otter d’origine, un indicateur de niveau d’eau et un filtre à chaux amovible. Il a un prix de 21,99 euros. Sur Amazon, vous pouvez trouver cette bouilloire Cecotec pour 15,99 euros. Grille-pain. Il possède des fonctions de dégivrage, de chauffage et d’arrêt, et offre 6 niveaux de grillage. Il a une fonction d’auto-levage pour retirer les tranches en toute sécurité. Il coûte 24,99 euros. Chez Amazon, vous avez cette alternative Philips pour 19,90 euros.

