La nouvelle collection Pokémon Converse comprend des chaussures, des chemises, des chapeaux et plus encore

Rassemblez-vous, fans de Pokémon et de Converse, car nous avons la collection pour vous.

Oui, une collaboration entre The Pokémon Company et la marque de vêtements américaine emblématique Converse se prépare au début du mois prochain. Sortie le 10 décembre, la nouvelle gamme présentera des chaussures, des chapeaux, des t-shirts et bien plus inspirés des Pokémon, le tout dans le style emblématique de Converse.

Le compte Twitter @PKMN_Style a partagé des images de la collection avant son arrivée sur le site officiel de Converse. Découvrez-les ci-dessous :

Collection Converse x Pokémon. Variété de vêtements et chaussures pour jeunes et adultes disponibles. La collection sera lancée dans le monde à partir du 10 décembre sur https://t.co/Da1OPeVOCk et certains détaillants#Pokemon #PKMNStyle #PKMN #Fashion #PokemonClothes #Converse #ConversexPokemon pic.twitter.com/SAHoM04ftv— Style PKMN (@PKMN_Style) 23 novembre 2021

Oh non, ces chaussures. Faut pas acheter ces chaussures.

La gamme arrivera sur le site officiel de Converse et chez certains détaillants aux États-Unis ; les autres régions doivent encore être confirmées, nous garderons donc un œil sur d’autres nouvelles à ce sujet.

La collaboration de vos rêves ? Faites-nous savoir si vous allez passer l’aspirateur sur ces nouveaux éléments avec un commentaire ci-dessous.