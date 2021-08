La nouvelle collection Spider-Man NFT sera vendue via l’application VeVe ⋆ Crypto new media

TL;Répartition DR

• Marvel divisera la collection NFT en cinq sections allant de 40 $ à 400 $.

• Marvel espère continuer à créer des expériences avec les NFT.

La franchise de films de super-héros Marvel a créé sa collection NFT prenant en charge les crypto-monnaies. La société cinématographique n’a pas manqué l’occasion d’utiliser les jetons non fongibles à son profit et de lancer une vente aux enchères. Cette collection Spider-Man NFT aura une valeur allant de 40$ à 400$ maximum.

Ces pièces uniques seront vendues lors d’une vente aux enchères réalisée avec la société technologique « Orbis Blockchain » sur l’application VeVe.

Cette application mobile a beaucoup d’expérience avec les enchères numériques, ce qui la rend parfaite pour les plans de Marvel. Cette application pourrait montrer Jurassic Park, Retour vers le futur, Adventure Time, Ghostbusters et la marque DC Comics.

La collection NFT de Marvel est la meilleure pour les fans de crypto

Les utilisateurs intéressés peuvent obtenir des produits « Amigao da Vizinha » que leur rareté séparera. Cette collection NFT est préparée le samedi 7 août et comportera plusieurs produits qui pourraient attirer les passionnés.

La collection présentera Spider-Man “The Amazing Spider-Man” d’une valeur de 40 dollars et plus de 32 000 unités émises. L’un des rares objets de la collection est Spider-Man “Hangin’Out”, d’une valeur de plus de 50 $ avec 16 000 unités présentes. Les fans peuvent également acheter « Jump Into Action » de Spider-Man dans la collection NFT pour 100 $ avec 9 000 unités présentes.

Parmi les raretés présentées dans la collection de jetons non fongibles de Marvel se trouve Spider-Man “Animated”, avec 2500 pièces, chacune d’une valeur de 250 $.

La pièce principale de la collection est Spider-Man “Ultimate Animated”, qui est rare et d’une valeur de 400 $ chacune. Ce NFT n’aura que 1000 unités, les ventes devraient donc être rapides.

Le président de Marvel, Dan Buckley, pense qu’ils sont entrés dans la crypto de la meilleure des manières avec cette collection NFT. Buckley est heureux de présenter cette collection et espère que les fans l’apprécieront autant que lui. Marvel espère célébrer son mois avec les fans en utilisant l’application VeVe qui hébergera la collection.

Marvel et leurs plans avec les NFT

Marvel s’engage envers les fans et espère lancer une nouvelle collection NFT dédiée aux bandes dessinées de 1939. Ce plan devrait inclure des personnages de bandes dessinées tels que Captain America, Hawk et Winter Soldier avec les acteurs qui les incarnent.

La marque de super-héros la plus acclamée de ces dernières années entrera pleinement dans les NFT. Les plans peuvent inclure des NFT uniques pour rendre la vente aux enchères en ligne plus précieuse.

Les NFT promettent de propulser le monde de l’art numérique de manière impressionnante et ont réussi jusqu’à présent. Ces jetons non fongibles sont soutenus par la technologie Blockchain et se sont avérés être une partie solide de l’écosystème crypto.