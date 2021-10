La star sans vergogne Jeremy Allen White ne s’éloigne pas loin de la Windy City ! Quelques mois seulement après la conclusion de la série bien-aimée Showtime, FX a remis une commande de série complète à The Bear, la série basée à Chicago que White devrait diriger. La commande de la série intervient après que le réseau a commandé un pilote pour l’émission en mars.

D’après The Hollywood Reporter, dont la première est prévue pour 2022, The Bear met en vedette White en tant que jeune chef « qui revient à Chicago pour diriger le restaurant familial ». En plus de White, la série met également en vedette Ebon Moss-Bachrach (Girls, The Punisher de Netflix), Ayo Edebiri (Big Mouth), Lionel Boyce (Hap et Leonard) et l’ancienne actrice de Saturday Night Live Abby Elliott, avec le chef Matty Matheson. devrait apparaître dans le pilote et servir également de producteur-conseil. Edwin Gibson devrait également récidiver. L’ours est produit par Joanna Calo (Bojack Horseman, Undone), Hiro Murai (Atlanta, Station Eleven) et Nate Matteson (Station Eleven, The Choe Show) de Super Frog, ainsi que Christopher Storer (Ramy, huitième année) , et Josh Senior.

« L’ours rend grâce aux performances féroces de Jeremy Allen White et des autres membres de la distribution Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Abby Elliott, Liza Colón-Zayas, Edwin Gibson et Matty Matheson », Nick Grad, président d’original programmation chez FX a déclaré dans un communiqué. « La série démarre de manière fantastique dans le pilote et nous savons que cette équipe créative comprenant Hiro, Nate et Joanna a les compétences en comédie et l’expérience de production pour proposer les dernières d’une série de comédies FX. »

Réagissant à la commande de la série, Calo a ajouté: « Nous sommes tellement reconnaissants envers FX et ravis de pouvoir raconter plus d’histoires de ce monde. Et bien que ce casting soit suffisamment talentueux pour se tenir en silence dans un espace vide fascinant, nous ne pouvons pas attendre pour se mettre au travail dans la salle des écrivains. »

L’émission marquera l’un des premiers crédits de White depuis la fin de Shameless sa série de 11 saisons en avril de cette année. L’acteur a joué le rôle de Lip Gallagher pendant toute la durée de la série de 2011 à 2021. Développée par John Wells, la série de comédie dramatique était centrée sur la famille Gallagher, une famille à faible revenu du sud de Chicago. White a joué aux côtés de William H. Macy, Emmy Rossum, Justin Chatwin, Ethan Cutkosky, Emma Kenny et Cameron Monaghan, entre autres.

En plus de Shameless, White a plusieurs autres crédits à son actif, notamment Homecoming, Law & Order: SVU et Conviction. The Bear rejoint les autres comédies FX Atlanta, What We Do In the Shadows et Dave. Il devrait sortir en 2022.