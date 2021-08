La nouvelle comédie romantique de Netflix atteint la deuxième place du Streamer

La nouvelle comédie romantique de Netflix vole beaucoup de cœurs. Après avoir rencontré un énorme succès dans le genre avec les franchises À tous les garçons et The Kissing Booth, le géant du streaming a fait un nouveau saut dans l’incursion en lançant son film réalisé par Steven Tsuchida, Resort to Love. Faisant ses débuts sur Netflix le jeudi 29 juillet, le film s’est rapidement hissé au sommet des charts de streaming de Netflix.

Étiqueté par le streamer comme “romantique” et “charmant”, Resort to Love met en vedette Christina Milia dans le rôle d’Erica, une pop star en herbe qui, à la suite d’un effondrement de sa carrière musicale, prend un concert dans une luxueuse station balnéaire de l’île Maurice, seulement pour se retrouver comme le divertissement au mariage de son ex-fiancé Jason. Alors qu’elle tente de garder secrète leur relation passée avec sa future épouse Beverly, et malgré les tentatives du frère de Jason pour les empêcher de retomber amoureux, Erica redécouvre bientôt ses sentiments pour son ex, ce qui soulève la question de savoir si elle va chanter au mariage de Beverly ou au sien. Avec Milia, Resort to Love met également en vedette Jay Pharoah et Sinqua Walls.

Après ses débuts fin juillet, le film a atteint la quatrième place du classement général de Netflix pour les films et les séries. Il s’en sort encore mieux dans le classement des films, où il s’est rapidement placé au n ° 2. Cependant, le film a depuis glissé au n ° 9 au classement général juste devant The CW Le flash et le n ° 3 parmi les films derrière The Vault et The Losers. Comme pour la plupart de ses titres originaux, Netflix n’a publié aucune donnée d’audience pour le film, on ne sait donc pas exactement combien de foyers se sont connectés.

Alors que le film monte en flèche dans les charts Netflix, et qu’il existe de nombreux articles vantant le film comme “l’évasion parfaite de la comédie romantique” et, le film semble finalement être tombé à plat pour les critiques et les membres du public. Malgré son succès dans les charts de streaming Netflix, Resort to Love n’a réussi à obtenir qu’un score d’audience de 33% sur Rotten Tomatoes. Cependant, il s’en sort au moins un peu mieux parmi les critiques, qui ont attribué au film un score de 50% au tomatemètre, ce qui correspond au pourcentage de critiques qui ont donné au film une critique positive. Dans leur critique pour Lyles’ Movie Files, le critique Jeffrey Lyles a écrit : “Un accrochage majeur mis à part, Resort to Love s’enregistre avec de bons rires, une distribution charmante et un temps d’exécution rapide pour en faire un choix de destination rapide pour votre week-end visualisation.” Mae Abdulbaki de . a ajouté que le film “ne fait rien d’inattendu ou d’excitant et, malgré sa bêtise trop sucrée, il est suffisamment divertissant pour être regardé en passant”.

Les abonnés Netflix peuvent désormais regarder Resort to Love sur la plateforme de streaming. La bibliothèque Netflix comprenait de nombreuses autres romcoms, ainsi que plusieurs autres films qui font des vagues sur la plateforme. Restez à l’écoute de PopCulture pour les dernières mises à jour en streaming !