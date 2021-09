la nouvelle commande prête à asseoir la chaise

16/09/2021 à 13:13 CEST

Razer continue d’améliorer ses produits, apportant constamment les meilleures versions d’entre eux. Ainsi, il a annoncé la nouvelle Razer Wolverine V2 Chroma, une manette pour Xbox Series X | S, Xbox One et PC. La marque a utilisé toute sa connaissance du monde du sport de compétition pour lancer le meilleur périphérique pour PC et consoles.

Ainsi, les boutons d’action sont méca-tactiles conçus par Razer et le D-Pad a de nouveaux temps de réponse beaucoup plus rapides. Il dispose de 6 boutons supplémentaires qui peuvent être configurés, étant 2 boutons latéraux et 4 déclencheurs en bas. Les joysticks ont des capuchons interchangeables pour s’adapter à notre façon de jouer. En outre, comprend un mode de tir rapide et un limiteur de portée de déclenchement.

Comment pourrait-il en être autrement, le nouvel appareil Razer inclut Razer Chroma afin que nous puissions configurer les couleurs du clavier comme nous les aimons.

Le nouveau Razer Wolverine V2 est disponible dès maintenant et peut être acheté sur la boutique Razer.com au prix de 159,99 €.