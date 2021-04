La nouvelle commission de la Cour suprême de Biden est une victoire pour la Federalist Society

En 2014, le juge Thomas Griffith a rédigé une opinion dans Halbig c. Burwell qui aurait pu détruire les marchés de l’assurance d’Obamacare dans plus de 30 États et potentiellement dépouiller la couverture santé de millions d’Américains. Le tribunal de Griffith a finalement annulé sa décision contre Obamacare, et la Cour suprême a rejeté le raisonnement de Griffith dans King c.Burwell (2015) – mais pas avant que la décision Halbig ne plonge l’administration Obama, les défenseurs des soins de santé et les patients dans une année de terreur qu’Obamacare ferait. être vidé.

Vendredi, le président Joe Biden a annoncé qu’il signerait un décret créant une «commission présidentielle à la Cour suprême des États-Unis». Griffith – qui a pris sa retraite de la magistrature fédérale en 2020, permettant à l’ancien président Trump de choisir son successeur – est l’un des nombreux conservateurs de premier plan de cette commission, que la Maison Blanche a nommé Biden pour «fournir une analyse des principaux arguments du public contemporain. débat pour et contre la réforme de la Cour suprême. »

Pourtant, alors que l’auteur de l’une des attaques les plus importantes contre Obamacare au cours de la dernière décennie fait partie de la commission de Biden, aucun des principaux partisans universitaires de la réforme de la Cour suprême n’a été nommé (l’écrasante majorité des trois douzaines de membres de la commission sont des professeurs de droit ou scientifiques).

Biden a initialement déclaré en octobre qu’il convoquerait une commission d’éminents universitaires pour étudier les réformes possibles de la Cour suprême. À l’époque, Biden était déchiré entre les militants libéraux qui étaient enragés par les efforts des républicains du Sénat pour s’assurer que le GOP puisse contrôler la Cour suprême, et les critiques républicains qui ont accusé les démocrates de vouloir ajouter des sièges à la Cour suprême afin d’annuler ces efforts. par le GOP.

Plutôt que de prendre position sur l’opportunité d’ajouter des sièges à la Cour suprême, Biden a finalement rejeté la question jusqu’à la fin des élections avec sa promesse de nommer une commission.

Maintenant, il a nommé une telle commission et, mesurée uniquement par sa puissance de feu intellectuelle, les noms de la commission sont impressionnants. Ils comprennent certains des universitaires juridiques les plus éminents du pays, tels que la doyenne de la Yale Law School Heather Gerken et Laurence Tribe de Harvard.

Mais la commission n’inclut pas les professeurs de droit Daniel Epps et Ganesh Sitaraman, auteurs d’une proposition très influente visant à étendre la Cour suprême à 15 juges et à choisir les principaux membres de la Cour dans un processus bipartisan qui vise à réduire la Cour. idéologique. Et cela n’inclut pas Aaron Belkin, professeur de sciences politiques et dirigeant de Take Back the Court, une organisation pro-réforme. En choisissant les membres de cette commission, la Maison Blanche semble avoir donné la priorité au bipartisme et au pouvoir vedette au sein de l’académie de droit plutôt que de choisir des personnes qui ont réellement passé un temps significatif à défendre les réformes de la Cour suprême.

(J’ai contacté la Maison Blanche pour obtenir des commentaires sur plusieurs des préoccupations soulevées dans cet article, mais je n’ai pas reçu de réponse d’eux au moment d’écrire ces lignes. Nous mettrons à jour cet article pour inclure le commentaire de la Maison Blanche s’ils répondent.)

Lorsque la Maison Blanche a publié vendredi la liste des membres de la commission, elle a rapidement été saluée par les membres de la Société fédéraliste conservatrice. Evan Bernick, un professeur de droit libertaire à Georgetown, a fait l’éloge de la commission comme étant une «gamme puissante de chercheurs». Stephen Sachs, un professeur de droit de Duke qui a remporté le Joseph Story Award de la Federalist Society en 2020, a qualifié la commission de «liste étonnamment équilibrée».

Ilya Somin, professeur de droit libertaire à l’Université George Mason, a écrit peu de temps après l’annonce de la composition de la commission que «la composition de la commission est également une mauvaise nouvelle pour les partisans de la mise en accusation devant les tribunaux, qui espèrent peut-être qu’elle produira un rapport approuvant idée.”

Donc, si l’objectif de la Maison Blanche était de dissiper les inquiétudes des conservateurs selon lesquelles le président Biden pourrait essayer de diminuer l’influence du Parti républicain sur le pouvoir judiciaire, cette commission semble avoir atteint cet objectif.

Comment nous sommes arrivés à ce point

Il n’y a pas si longtemps, l’idée d’ajouter des sièges supplémentaires à la Cour suprême afin de changer sa composition partisane était considérée comme très radicale. Le président Franklin Roosevelt a proposé de le faire en 1937 afin de neutraliser une Cour qui annulait fréquemment les programmes du New Deal pour des motifs juridiques fallacieux, mais sa proposition était impopulaire et n’allait finalement nulle part.

Pourtant, plusieurs événements cruciaux se sont produits ces dernières années et ont convaincu de nombreux démocrates que la justice fédérale est injustement opposée à eux. En 2016, après la mort du juge Antonin Scalia en février de la même année, les républicains du Sénat ont même refusé de donner une audience de confirmation au candidat du président Obama à la Cour suprême, maintenant procureur général Merrick Garland.

À l’époque, les républicains ont affirmé qu’il était inapproprié de confirmer un candidat à la Cour suprême lors d’une année d’élection présidentielle.

Mais ensuite, la juge Ruth Bader Ginsburg est décédée en septembre 2020 et les républicains ont immédiatement abandonné la position qu’ils avaient inventée pour justifier le sabordage de la nomination de Garland. La candidate de Trump, la juge Amy Coney Barrett, a été confirmée huit jours seulement avant les élections de 2020, ce qui a chassé Trump de ses fonctions.

Dans l’intervalle entre la nomination infructueuse de Garland et celle réussie de Barrett, les démocrates ont subi deux autres traumatismes importants. La première est que Trump est devenu président, malgré avoir reçu près de 3 millions de voix de moins que la candidate démocrate Hillary Clinton. Les républicains contrôlaient également le Sénat pendant toute la durée de la présidence de Trump – mais ils ne contrôlaient le Sénat que grâce à une mauvaise répartition. La «minorité» démocrate au Sénat représentait des millions d’Américains de plus que la «majorité» républicaine pendant la présidence de Trump.

En effet, les trois personnes nommées par Trump à la Cour suprême ont été nommées par un président qui a perdu le vote populaire et confirmé par un bloc de sénateurs représentant moins de la moitié du pays.

Le deuxième traumatisme a été la confirmation du juge Brett Kavanaugh, qui a été accusé de manière crédible d’avoir tenté de violer le Dr Christine Blasey Ford alors que Kavanaugh et Ford étaient tous deux au lycée. Kavanaugh a répondu à ces allégations par une diatribe de colère devant la commission judiciaire du Sénat, dans laquelle il semblait menacer de représailles contre les démocrates pour avoir répété les allégations contre lui – «ce qui se passe se passe», a déclaré Kavanaugh au comité.

Tout cela a contribué à un sentiment parmi les démocrates que la Cour est devenue trop partisane et a conduit de nombreux démocrates de premier plan à conclure qu’une action radicale était nécessaire pour empêcher une Cour suprême dirigée par le GOP de démanteler les droits de vote et d’enraciner autrement le pouvoir républicain.

Pourtant, lorsqu’on a demandé au candidat Biden s’il soutiendrait des réformes radicales telles que l’ajout de sièges à la Cour suprême, il a d’abord déclaré qu’il s’opposait à ces réformes. Après la mort de Ginsburg, il a pris une position plus agnostique, affirmant que, bien qu’il «n’ait pas été un fan du triomphe», son approche de la question dépendrait du déroulement du combat de confirmation de Barrett.

Maintenant que Barrett a été confirmé, cependant, Biden semble signaler à sa nouvelle commission que des réformes importantes de la Cour suprême ne seront pas sur la table.

Pourquoi une commission de la Cour suprême de Milquetoast est importante

La mise en cour n’est pas quelque chose que quiconque devrait faire à la légère. Si les démocrates ajoutaient des sièges à la Cour suprême afin de modifier son équilibre partisan, le résultat le plus probable ne serait pas une acceptation généralisée des décisions de la Cour nouvellement libérale. Ce serait une résistance massive des républicains.

Comme l’a récemment mis en garde le juge Stephen Breyer lors d’une conférence à la Harvard Law School, «l’altération structurelle [of the Court] motivé par la perception d’une influence politique »érodera la confiance dans les décisions de la Cour.

Pourtant, alors que Breyer a raison d’avertir que des réformes importantes de la Cour suprême sont susceptibles de saper la légitimité de la Cour, la simple menace de mise en cour peut remplir une fonction importante. Si les juges pensent que le président Biden peut leur envoyer six nouveaux collègues si la Cour démantèle ce qui reste de la loi sur les droits de vote, alors ces juges seront moins susceptibles de démanteler la loi sur les droits de vote.

Une saine crainte d’une majorité démocrate pourrait conduire la Cour suprême à devenir moins partisane.

Mais la nouvelle commission de Biden envoie le message inverse. Avec autant de membres éminents de la Société fédéraliste louant la commission dès le départ, il est clair que les conservateurs ne se sentent pas menacés par cette commission. Et les juges eux-mêmes sont tout aussi capables de consulter la liste des noms choisis par Biden et de constater que cette commission est peu susceptible de soutenir des réformes importantes.