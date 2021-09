La nouvelle compagnie Salvatore Ferragamo – WWD

MILAN — L’entreprise Salvatore Ferragamo se transforme.

Sa prochaine phase, cependant, ne sera pas complètement lancée avant l’arrivée du nouveau président-directeur général et directeur général Marco Gobbetti, qui devrait rester en tant que PDG de Burberry jusqu’à la fin de l’année.

Lors d’une réunion extraordinaire du conseil d’administration en juillet, présidée par Leonardo Ferragamo, la société basée à Florence a déclaré avoir conclu un accord avec l’actuelle PDG Micaela le Divelec Lemmi. Elle sortira le 7 septembre, après la publication des résultats financiers du premier semestre de Ferragamo.

À partir de cette date et jusqu’à l’adhésion de Gobbetti, tous les pouvoirs exécutifs seront exercés par le vice-président Michele Norsa. Le moment exact où Gobbetti sera libéré de ses obligations contractuelles chez Burberry n’a pas encore été révélé.

Peu importe, les yeux seront rivés sur la transformation attendue de l’exécutif de Ferragamo, qui a connu une vague de changements et un revirement sous le Divelec Lemmi. Vétéran de Gucci, elle a d’abord rejoint Ferragamo en tant que directrice générale et a été nommée PDG en 2018, mais ses efforts ont été contrecarrés par la pandémie de COVID-19. L’expérience réussie de Gobbetti chez Burberry va de l’augmentation de la position de luxe de la marque et de l’élimination de la liste des clients grossistes à la concentration sur les ventes à prix plein, à la prise en charge du secteur de la maroquinerie et à l’attraction d’une nouvelle génération d’acheteurs plus jeunes grâce aux conceptions du directeur créatif. Riccardo Tisci, que Gobbetti a recruté.

Cependant, l’avenir en termes de direction créative reste un point d’interrogation chez Ferragamo. Le directeur créatif Paul Andrew est parti en mai et aucun successeur n’a été nommé, car les collections sont conçues par l’équipe interne. Les observateurs pensent qu’il est extrêmement improbable que l’on soit nommé avant l’arrivée de Gobbetti et se demandent si Tisci pourrait suivre l’exécutif de Burberry, mais plusieurs sources à Milan ne croient pas que ce soit une option.

Le Divelec Lemmi repartira avec plus de 1,97 million d’euros en contrepartie de la résiliation anticipée de son contrat car elle devait rester PDG de la société jusqu’au 31 décembre 2023.

Gobbetti, qui a pris les fonctions de PDG de Burberry en juillet 2017, a été au début de sa carrière PDG de Moschino, puis a passé 13 ans chez LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, où il était PDG de Givenchy, en collaboration avec Tisci. Il a ensuite décampé à Céline, où il a travaillé avec Phoebe Philo.

Contrairement à Burberry, qui est une entreprise entièrement publique, la famille Ferragamo détient toujours une participation importante et gère en partie l’entreprise, qui est cotée à Milan.

La source de vente de la marque est constituée d’accessoires en cuir haut de gamme et s’inscrit bien dans le domaine d’expertise méthodique de Gobbetti.

Gobbetti sera le quatrième PDG de Ferragamo en cinq ans : Norsa a démissionné en 2016 après une décennie et Eraldo Poletto est parti en 2018 après moins de deux ans en poste, remplacé par le Divelec Lemmi.

Les analystes voient l’arrivée de Gobbetti comme retardant une vente potentielle de Ferragamo, permettant à l’exécutif de concevoir et d’exécuter un plan de redressement après des années de ralentissement de la marque.

Les spéculations sur une éventuelle vente de Ferragamo ont tourbillonné pendant des années et ont toujours été démenties par la famille, qui a assoupli les postes de direction et embauché des gestionnaires externes pour faire avancer l’entreprise.

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre, le chiffre d’affaires de Salvatore Ferragamo a chuté de 33,5% à 916 millions d’euros, pénalisé par l’impact de la pandémie, mais l’activité a repris, stimulée par la Grande Chine et l’Amérique du Nord.

Ferragamo a annoncé en juillet un chiffre d’affaires préliminaire de 524 millions d’euros pour les six premiers mois de cette année, en hausse de 44,1%, contre 363 millions d’euros au cours de la même période de 2020. Au deuxième trimestre 2021, les ventes ont grimpé de 91,3% par rapport à la même période. période l’année dernière.

Les chiffres excluent l’activité parfums de la société, qui sera concédée sous licence à Inter Parfums Inc. à compter d’octobre, et elle est reclassée en activités abandonnées.

Comme indiqué, la licence de parfum durera pour une durée initiale de 10 ans et marque un tournant pour l’activité beauté de Ferragamo, sa division parfum étant gérée en interne au cours des deux dernières décennies. Afin d’assurer la continuité de la production Made in Italy et le plus haut niveau de synergies avec la maison de couture, Inter Parfums exploitera l’activité parfums de Ferragamo à travers une société détenue à 100% basée à Florence.