La nouvelle copine de Braunwyn Windham-Burke de RHOC rencontrera ses enfants

Il semble que les choses deviennent réelles entre les RHOC Braunwyn Windham Burke et son nouveau bébé, Victoria Brito — nous avons appris qu’ils seront ensemble pour les vacances avec l’énorme couvée de Braunwyn !

C’est l’étape 2 de ce qui est clairement une relation très sérieuse. Des sources ayant une connaissance directe nous disent que Victoria a déjà rencontré l’ex-mari de Braunwyn, Sean, de retour en novembre. On nous dit qu’ils ont sympathisé, qu’ils ont discuté de la technologie et des NFT.

Maintenant, les choses s’intensifient … nos sources disent que Victoria prévoit de rencontrer les 7 enfants de Braunwyn et Sean dans le comté d’Orange pour les vacances du Nouvel An.

Comme vous le savez peut-être, l’ancienne ‘Real Housewives’ est sortie lesbienne en décembre dernier, mais curieusement … elle et Sean ont choisi de rester mariés, apparemment pour le bien des enfants.

Nous disons étrange, car ils savent clairement que maman a un nouvel intérêt amoureux – ou du moins, ils sont sur le point de le savoir.

Ce mois-ci, nous avons cassé l’histoire … Braunwyn a commencé à sortir Victoria après s’être rencontrée sur une application de rencontres en septembre.

Bien que rencontrer les enfants soit une grande étape de la famille moderne … on nous dit qu’ils gardent toujours leur relation « fraîche et amusante » … et ils ne sont toujours pas exclusifs.